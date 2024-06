Une sportive française électrique et une hybride Chinoise économique

MG3 : la tueuse de citadines hybrides

On peut évidemment lui reprocher son look passe-partout et quelques défauts de finition. Mais pour tout le reste, et Olivier Pagès qui a essayé la nouvelle MG 3 hybride le reconnaît : elle devrait casser la baraque, et pas seulement en raison de son tarif, plus de 5 000 euros inférieurs, en moyenne, à celui de la concurrence. Car en plus, cette Chinoise accumule des bons points en matière de consommation, de garantie et de comportement routier.

Retrouvez l'intégralité de l'essai de la MG3 hybride.

Alpine A290 : R5 dieppoise

Bien sûr, elle ne cache pas son air de famille avec la R5 électrique de la maison mère Renault. Pourtant, à l'extérieur comme à l'intérieur, il est impossible de confondre les deux autos. Avec ses ailes galbées, ses commandes bourrées d'innovation fun et sportives, cette Alpine A 290 s'éloigne de sa cousine et se revendique dieppoise. Son châssis aussi est revu à la sauce normande. Quant à sa mécanique électrique, elle l'emprunte à la Megane E-Tech, et non à la citadine Renault.

Retrouvez tous les détails de cette nouvelle Alpine A290.

Les voitures chinoises vont passer à la caisse

Elles étaient évoquées depuis des mois, mais à Bruxelles, cette semaine, les sanctions sont tombées. Dès le mois de juillet, les voitures d'origine chinoises, et même les autos occidentales fabriquées là-bas, devront payer une taxe supplémentaire à celle, de 10 %, qu'ils versent déjà. Mais l'UE a voulu établir des différences entre les marques qui ont coopéré lorsqu'elle a mené l'enquête sur les subventions (interdites) que Pékin verse à ses constructeurs, et les récalcitrants qui n'ont pas aidé les limiers de Bruxelles. Ainsi, certains écopent d'un surplus de 17,4 % et d'autres de 38 %.

Qui paie quel montant de taxes ? Tous les détails.

Volvo X30 vs Smart #1 : le comparatif fratricide

Elles sont techniquement semblables. Mais alors, quel intérêt de les comparer ? Au-delà de leurs différences esthétiques, ces deux SUV sortis du même moule chinois Geely, ces deux SUV ont chacun des défauts, et des qualités, que Cédric Morancais a mis en avant. Le Smart #1, grâce à sa gamme "tout en un" est le plus abordable, mais aussi le plus confortable, alors que son jumeau Volvo EX30 est le plus amusant à conduire.

Pour savoir qui a gagné le comparatif, c'est par ici