Une sportive Lexus à gros moteur thermique pour battre Aston Martin et Mercedes-AMG

Lexus propose toujours actuellement une grosse GT haut de gamme dans son catalogue, la LC qui offre une concurrence exotique aux BMW Série 8 et autres coupés 2+2 grand format du marché. Mais la division « premium » du groupe Toyota proposera bientôt un modèle encore plus sportif, qui servira de base à une GT3 de course.

Cette future voiture de sport Lexus sera en quelque sorte la version de série de la Toyota GR GT3, ce concept-car de voiture de course dévoilé par le constructeur japonais en 2022. Elle arborera bien le badge Lexus et non pas celui de Toyota, un tel modèle (que ce soit sur route ou en course) étant sans doute davantage compatible avec l’image d’un constructeur comme Lexus qui a déjà proposé par le passé des sportives très élitistes, LFA en tête.

Un V8 bi-turbo de 600 chevaux, sans doute

Cette sportive Lexus utilisera vraisemblablement un V8 bi-turbo développant environ 600 chevaux. D’après les journalistes anglais d’Autocar, elle ne dépassera pas les 1 300 kg dans sa version GT3 de course. La variante routière, elle, sera certainement plus lourde puisque même les super-sportives les plus radicales du marché (McLaren 750S, Ferrari 296 GTB…) dépassent ce chiffre.

Reste à savoir si la piste des moteurs thermiques à hydrogène, largement explorée par Toyota actuellement, permettra à cette future auto de combiner le plaisir d’un gros moteur thermique avec la propreté de ce genre d’énergie (à l’utilisation, pas lors de la fabrication du dihydrogène…).