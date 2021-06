Une toute nouvelle Citroën C3 en 2023

En France avec 29 040 exemplaires (chiffres CCFA), la Citroën C3 se classe à la quatrième place des citadines les plus vendues dans notre pays, juste derrière la Dacia Sandero (29 144 exemplaires) et bien en retrait des Renault Clio V (37 865 ex.) et Peugeot 208 (39 655 ex.) qui trustent les deux premières places de la catégorie. Toutes catégories confondues, la Citroën C3 occupe la cinquième place du classement des ventes dans l’Hexagone. Afin de conserver le même volume de vente ou bien l’augmenter, le constructeur français travaille déjà sur le renouvellement de son modèle qui devrait avoir lieu en 2023.

Une C3 indienne plus basique

Dans quelques semaines, Citroën va proposer sur le marché indien (puis en Amérique latine) une nouvelle Citroën C3. Une auto qui utilisera la plateforme CMP (la base technique de la Peugeot 208) dans une version plus basique afin de limiter les coûts au maximum de manière à proposer la C3 indienne à un tarif de 10 000 €. Pour la version européenne qui arrivera en 2023, si Citroën se sert des études qui ont permis d’élaborer la Citroën C3 « indienne », la quatrième génération de C3 prévu pour l’Europe sera plus haut de gamme et utilisera une plateforme plus proche de celle de la Peugeot 208. Il y aura également des différences au niveau des motorisations qu'elles soient thermiques essence ou 100 % électrique. Car la C3, à l'instar de la Peugeot e-208, va se convertir à l'électrique.

Nouvelle boîte auto électrifiée

Pour sa motorisation électrique, la future Citroën C3 utilisera l’électromoteur de la Peugeot e208, un bloc de 136 ch (la version indienne devrait disposer d’un électromoteur moins puissant) avec une batterie de 50 kWh et 350 km environ d’autonomie. Pour les moteurs thermiques essence (il n’y aura plus de diesel sous le capot de la C3), Citroën fera confiance à une nouvelle évolution du 1.2 Puretech qui troquera sa courroie pour une chaîne de distribution. Ce bloc sera électrifié (seul moyen de passer les futures normes Euro 7) avec un puissant alternodémarreur lorsque le moteur est associé à une boîte manuelle et une transmission à double embrayage à sept rapports intégrant un moteur électrique (puissance de 15 à 20 kW). Cette transmission auto inédite est développée avec Punch Powertrain et devrait permettre une réduction de la consommation de 15 %. Le moteur 1.2 Puretech devrait être proposé en deux niveaux de puissances sous le capot de la C3 : 80 et 110 ch.

Une citadine en deux versions

En ce qui concerne le style de l’auto, la nouvelle Citroën C3 devrait abandonner les coussins protecteurs Airbumps qui égayaient ses flancs. Elle ne sera pas pour autant dépourvue de protections de carrosseries, puisque cette auto devrait exister en deux versions, une citadine sophistiquée et une version un peu baroudeuse avec des éléments de protection tout autour de la carrosserie et des sabots de protection à l’avant et à l’arrière (notre illustration). Une surface vitrée plus étroite devrait contribuer à donner à la nouvelle génération de C3 un aspect plus trapu, plus robuste et moins enjoué que l’actuelle génération. Avec des cotes proches de l’actuelle génération, la nouvelle Citroën C3 ne devrait pas voir son habitabilité progresser.

La future Citroën C3 en dix points

Citadine cinq portes, cinq places

Arrivée prévue fin 2023

Production à Travna en Slovaquie

Nouvelle plateforme CMP (proche de celle de la Peugeot 208)

Longueur : 4 mètres environ

Moteurs essence : 1.2 PureTech Mild-Hybrid de 80 et 110 ch

Plus de moteur diesel

Motorisation électrique : 136 ch et 260 Nm de couple (autonomie de 350 km environ)

Boîte manuelle ou boîte « électrifiée » à double embrayage pour les moteurs thermiques

Tarif : à partir de 15 000 €*

*Estimation