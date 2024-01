Une voiture volante en précommande

Le constructeur de véhicules électrique XPENG AEROHT (filiale de Xpeng) annonce la disponibilité de sa voiture volante modulaire Land Aircraft Carrier, en précommande au quatrième trimestre 2024, avec une livraison clients dès la fin 2025.

Truck modulaire à 6 roues

Plus fort que le Cybertruck Tesla, ce pick-up modulaire peut transporter un aéronef afin de s’affranchir des obstacles terrestres.

En version route, le truck électrique peut accueillir jusqu’à cinq passagers. Avec ses trois essieux sa transmission intégrale 6x6 doté d’un système de direction sur les roues arrière permet « une capacité de charge impressionnante et des capacités tout-terrain » selon le constructeur. Son groupe motopropulseur électrique permet de mouvoir le véhicule, mais également de recharger le module aérien plusieurs fois.

Décollage vertical

Le module volant est quant à lui un modèle eVTOL (décollage vertical) électrique capable de voler à basse altitude. Le cockpit biplace panoramique à 270° est quant à lui doté de la double fonction de pilotage manuel et automatique. Le système répond aux normes de sécurité les plus strictes.

Xpeng Aeroht a développé le système de sauvetage multi-parachute. Testée avec succès à seulement 50 mètres d'altitude en octobre, cette avancée comble une lacune mondiale en matière de sécurité dans les sauvetages à très basse altitude. La capacité maximale du système est de 1 tonne et comprend des fonctionnalités pionnières telles que l'ouverture du parachute à très basse altitude et un panneau de commande de sauvetage de sécurité intégré. Il brise les normes de l'industrie en déployant des parachutes à 50 mètres au lieu des 200 mètres habituels, garantissant un atterrissage plus sûr à environ 5 m/s, protégeant ainsi les passagers et l'avion. Bien que disponible au grand public, Xpeng Aeroht a spécifié que le Land Aircraft Carrier, est principalement destiné aux secouristes. Et sans aucun doute au marché intérieur chinois en primeur.

Une supercar volante

En marge du CES de Las Vegas (9-12 janvier 2024) le constructeur chinois a également présenté une supercar volante avec hélices intégrées dans le tout du véhicule. Une simple pression sur un bouton, et les bras se déploient parés à décoller. Il n'y a aucune information pour l'instant sur les prix ou la disponibilité de cet engin hybride. Brian Gu Hongdi, président de Xpeng, a suggéré qu'il pourrait être lancé avant que la réglementation ne soit en place pour son utilisation. Mais rien n'interdirait les clients de s'en offrir un et de le faire voler dans des zones où l'utilisation d'avions n'est pas réglementée.

En France en 2024

En attendant de voir les modèles modulables survoler nos contrées, Le président de Xpeng, Brian Gu, a précisé que la marque commercialisera en France trois de ses modèles électriques : les SUV G9, G6 et la berline P7.