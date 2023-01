Utilitaires d’occasion : un marché en très net recul

Les ventes de voitures particulières d’occasion ne sont pas les seules à avoir "trinqué" l’année dernière, celles des camionnettes et assimilés ne se sont pas mieux portées. En effet, avec 811 719 exemplaires qui ont changé de propriétaires, un chiffre fourni par AAA Data, les transactions sont en baisse de 9,2 %.

Ces données sont toutefois loin d’être catastrophiques puisqu’il s’agit du troisième meilleur exercice enregistré par ce marché durant toute son histoire. Un marché qui reste très largement acquis au diesel, puisque 95,3 % des échanges concernaient des modèles fonctionnant avec cette technologie.

Les 3 marques françaises demeurent les leaders de cette catégorie, Renault prenant le dessus sur Citroën et Peugeot. Toutefois, seul ce dernier grappille des parts de marché puisque ses ventes n’ont baissé "que" de 7,7 %, contre -10,8 % pour le Losange et -10,1 % pour le double chevron.

Dans le top 15 des labels, on note que 7 d’entre eux augmentent leur part du gâteau. Peugeot, donc, mais également Ford (-8,2 %), Iveco (-6,8 %), Nissan (-6,7 %), Opel (-6,7 %), Mercedes (-6,3 %) et, surtout, Toyota (-1,5 %) baissent moins que le marché. À l’inverse, avec un gadin de 17,9 %, Mitsubishi enregistre le plus mauvais score.