Vanlife : le plus gros rassemblent de France aura lieu à Angers

Si vous êtes propriétaire d’un véhicule aménagé, en phase de recherche ou tout simplement curieux, Le « Camper Van Week-End » est fait pour vous. Le plus gros évènement dédié à la vanlife se tiendra durant trois jours en pleine nature au Camping de l'Étang à Brissac-Loire-Aubance, près d’Angers (49) et réunira tous les acteurs de ce marché en plein boum. Aménageurs, équipementiers et accessoiristes seront présents pour guider les visiteurs ou les conseiller sur les équipements adaptés.

Du monospace compact avec toit relevable au fourgon aménagé haut de gamme, en passant par les tentes de toit, les plus grands noms de la vanlife (Westfalia, Volkswagen, Mercedes) et les artisans passionnés seront présents pour partager, répondre aux questions ou échanger.

Des vanlifers expérimentés seront également présents pour partager leurs expériences et astuces. « Le Camper Van Week-End, c’est avant tout une communauté de passionnés qui souhaitent se retrouver, échanger et vivre leur passion ensemble. Pour cela, des emplacements de camping et une zone de bivouac sont spécialement aménagés. » Un parc de véhicules d’occasion sera sur place, ainsi qu’une zone de restauration et ainsi qu’une scène pour accueillir durant ces 3 jours les artistes du festival de musique « We Love Van ».