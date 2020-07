Ventes aux flottes : un premier semestre dans le rouge

Janvier et février avaient fini dans le vert de justesse. Puis mars et avril ont été catastrophiques, on sait pourquoi… Mai et juin n’ont pas pu rattraper le retard. Au final, le bilan des ventes automobiles sur le semestre est donc relativement sans surprise : – 32,69 %, c’est la baisse des immatriculations de véhicules légers neufs aux flottes par rapport au premier semestre 2019, ce qui équivaut à 303 995 unités*, contre 451 629 enregistrées l’an dernier sur la même période.

La vente de voitures plus impactée que celle des utilitaires

Cette chute historique frappe davantage les voitures particulières que les utilitaires, analyse l’Arval Mobility Observatory (AMO), qui précise qu’avec 175 031 nouvelles voitures dans les parcs des loueurs longue durée, des entreprises et des administrations depuis le 1er janvier, le segment des VP a enregistré une baisse d’attractivité de 34 %. Le segment des VUL, pour sa part, a subi une désillusion légèrement moindre, de 30 % sur un an, avec 128 964 fourgons et fourgonnettes neufs recensés.

Le marché du véhicule d’entreprise a donc vécu ce début d’année la tête sous l’eau. Même constat sur le canal des véhicules légers vendus aux particuliers, asphyxié également, qui affiche une chute supérieure à 37 % par rapport au premier semestre 2019 (avec 890 963 VP et VUL neufs vendus), selon AAA Data, cabinet spécialisé dans le traitement des données d’immatriculation en France. En cause dans les deux cas, les effets néfastes de la crise sanitaire et du confinement sur l’activité automobile et sur l’économie en général, qui ont très largement contribué à ces mauvais résultats.

Juin : du mieux, mais les ventes de VP encore à la traîne

Néanmoins, les dernières semaines de mai, et surtout le mois de juin, ont laissé entrevoir de l’espoir, des signes de reprise. Le marché du véhicule particulier a par exemple bénéficié d’un sursaut de 2,4 % par rapport à juin 2019, annonce AAA Data. Et sur le champ du véhicule de flotte, « l’activité s’est bien redressée puisque les immatriculations n’affichent plus qu’une baisse globale de 3,65 % (81 503 VP + VUL), là où elles étaient en repli de plus de 40 % en mai », compare l’Arval Mobility Observatory. Rappelons qu’au mois d’avril, au cœur du confinement, ce canal avait même radicalement sombré, avec 84 % de ventes en moins.

Aujourd’hui, si la situation n’est donc pas encore au beau fixe, le retour à un contexte positif semble plutôt proche. Les utilitaires auraient déjà quitté la zone rouge le mois dernier, avec 7,83 % d’immatriculations supplémentaires, si l’on s’appuie sur les statistiques de l’AMO. Cela dénote un regain de dynamisme depuis la sortie du confinement. Les voitures particulières, quant à elles, restent encore à la traîne avec 10,84 % de baisse en juin.

Remises, aides à l’achat et bonus : un effet sur les ventes dès l’été ?

Compte tenu des stocks de véhicules invendus au printemps, des remises à l’initiative des constructeurs depuis la reprise de l’activité, mais aussi des aides à l’achat et des bonus écologiques mis en place par l’État depuis le 1er juin, et à condition bien entendu que le Covid-19 se tienne à distance et qu’aucune nouvelle période de confinement ne soit ordonnée, il est probable que les immatriculations au service des flottes, notamment celles des VP, retrouvent peu à peu le chemin de la croissance d’ici l’automne, portées entre autres par l’engouement constant de la clientèle business pour les véhicules propres.

Les motorisations alternatives : la note positive du semestre Au cours du premier semestre, les carburations essence et le diesel ont perdu respectivement 41 % et 35 % d’adhésion (avec toutefois des volumes toujours conséquents), au profit des motorisations hybrides et 100 % électriques qui, en dépit de l’épidémie, du confinement et de l’arrêt partiel de l’activité automobile, ont su étrangement marquer les esprits. Elles sont en effet les seules à avoir enregistré des résultats positifs. Si l’on isole par exemple le segment des VP, on constate que le volume de ventes des hybrides a atteint un nouveau sommet ces 6 derniers mois, avec 12 % de parts de marché, selon les chiffres de l’AMO. La part des voitures électriques, quant à elle, a représenté en moyenne presque 5 % des modèles présents dans les flottes. C’est inédit. Le cabinet AAA Data nous a fourni le top 10 des voitures 100 % électriques les plus vendues aux professionnels depuis janvier. Un trio se dégage nettement du palmarès. La Renault Zoé est en tête des immatriculations, avec 2 697 exemplaires, suivie de la Peugeot 208 (1 906 exemplaires) et de la Tesla Model 3 (1 378 unités). Les marques DS, Hyundai, Kia, BMW, Nissan, Smart et Mini se partagent les sept autres places, avec chacune entre une centaine et quelques centaines de voitures vendues. > Top 10 des immatriculations de voitures électriques neuves dans les flottes au cours du 1er semestre 2020. Classement au 30 juin, source AAA Data. Rang Modèles Ventes 1 Renault Zoé 2 697 2 Peugeot e-208 1 906 3 Tesla Model 3 1 378 4 DS3 Crossback 345 5 Hyundai Kona 307 6 Kia Niro 302 7 BMW i3 178 8 Nissan Leaf 170 9 Smart Fortwo 164 10 Mini 162

* Avec un jour ouvré de plus par rapport au premier semestre 2019.