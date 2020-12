Voici l'étrange Aznom Palladium

Le spécialiste des véhicules haut de gamme basés sur des modèles grand public Aznom publie sur la toile sa dernière création. Le Palladium combine de manière très insolite la carrosserie d'une berline trois volumes, la hauteur d'un SUV et le tarif d'une supercar. Autre élément étonnant : un pick-up RAM 1500 se cache sous ses traits.

La marque italienne reprend donc la partie mécanique du véhicule à benne américain comprenant un bloc 5,7l V8 et une boîte automatique huit rapports. La manœuvre comprend en outre une préparation portant sa puissance à 710 chevaux pour 950 Nm de couple. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Le freinage est assuré par un ensemble Brembo comprenant des disques ventilés ainsi que des étriers six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière. La garde au sol est quant à elle réduite de 30 mm par rapport au pick-up d'outre-Atlantique.

La partie la plus intéressante concerne bien entendu l'habitacle et le design du modèle. Des projecteurs spécifiques, des chromes, une calandre et une silhouette pour le moins originale composent cette voiture très spéciale. Dix unités seulement sortiront des ateliers de l'artisan italien. Son tarif est encore inconnu.