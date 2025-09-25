Voiture électrique : est-ce le moment d'acheter ?

Difficile d'avoir un avis tranché sur l'électrique. Tarif élevé, temps de charge, autonomie, comment savoir si l'électrique répond à nos besoins. Même nos journalistes peuvent avoir des avis différents. Vous allez pouvoir en juger. Autour de la table aujourd'hui, Alphonse, un internaute qui vient souvent sur Caradisiac. Il se promenait dans les allées du salon de Lyon, nous a rendus visite. Et nous avons décidé de l'inviter le jour même sur le plateau de notre journal.

Un invité surprise autour de la table

Sur l'électrique, Alphonse a un avis assez représentatif, nous semble-t-il, de ce que peuvent penser aujourd'hui un grand nombre d'automobilistes. A savoir : une voiture électrique, oui, mais comme seconde voiture, pas pour partir en vacances. Sauf pour certains modèles, comme les Tesla ou Kia qui ont une grande autonomie.

Pierre-Olivier Marie nous rappelle qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, au point désormais de représenter 2,9 % du parc roulant. Au total, elles représentent 17% des ventes de véhicules neufs.

Alan Froli souligne notamment qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant les autonomies annoncées par les constructeurs. C'est souvent moins que les chiffres annoncés.

Enfin, Manuel Cailliot attire notre attention sur l'un des principaux avantages de l'électrique. Un faible coût d'entretien et des batteries dont la longévité est désormais rassurante.