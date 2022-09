Voitures électriques : le marché des pièces détachées en baisse de 30 %

Coût de la matière première, difficultés d’acheminement, inflation, quelles que soient les raisons, le prix des pièces détachées auto ne fait qu’augmenter. Et la tendance ne semble pas près de s’inverser, d’autant plus que les équipementiers vont devoir s’adapter à une probable baisse constante de leur volume de ventes.

Avec le développement des véhicules électriques, les besoins des consommateurs mais aussi des professionnels de l’automobile évoluent. Selon une étude publiée par le cabinet Roland Berger et réalisée pour l’Association européenne des équipementiers, les voitures électriques font déjà baisser de 30 % les achats de pièces détachées, entraînant une baisse de chiffre d’affaires de 13 à 17 % d’ici 2040.

Toutes les pièces relatives aux moteurs thermiques (échappement, boîte de vitesses, admission, etc.) vont ainsi voir leur demande en chute libre à mesure que l’on se rapprochera de l’échéance de 2035, et de l’interdiction prévue de la vente des voitures fonctionnant à l’essence et au diesel. Toutefois, avec des véhicules plus lourds, la demande pour les pièces liées aux suspensions, ainsi que les pneus devrait logiquement augmenter. Un constat qui vaut également pour les batteries des véhicules ou encore toutes les pièces électroniques. Et les constructeurs auto de se frotter les mains avec des pièces plus spécifiques sur le marché de l’après-vente.

Pour les équipementiers, la bifurcation vers l’électrique se prépare donc dès aujourd’hui.

On peut déjà imaginer une nouvelle génération de garages spécialisés exclusivement dans les voitures électriques.