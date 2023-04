Voitures neuves : les promotions d'avril 2023

Les grosses remises n’ont définitivement plus la côte chez certaines marques automobiles qui préfèrent désormais la marge plutôt que les volumes à tout prix. Chez Renault par exemple, il n’y a plus que la Clio à proposer une (petite) remise en neuf, les autres modèles étant tous vendus « au prix ». Mais il reste quand même quelques astuces pour trouver des réductions plus ou moins intéressantes à condition de regarder du côté des stocks. Toujours chez Renault, le catalogue de modèles disponibles immédiatement en stock affiche des remises qui peuvent parfois atteindre un niveau intéressant. Même dans la gamme de marques premium (surtout celles de Stellantis), on peut ainsi s’offrir un modèle luxueux à prix (un peu) cassé.

La bonne affaire du moment : Ford Ecosport, Skoda Kamiq, Renault Arkana et Alfa Romeo Giulia

Comme le mois dernier, le Ford Ecosport affiche un joli -15,74% pour essayer de convaincre des clients (faute de pouvoir les séduire grâce à son style). On peut toujours dépasser cette barre des 15% de remise sur des Skoda Kamiq en stock pour ceux qui préfèrent le design du SUV tchèque, alors que les amateurs d’hybride lorgneront du côté des Renault Arkana en stock à plus de -12% de remise. Et si vous rêvez d’une familiale premium italienne, il est aussi possible de dépasser les -12% sur certains exemplaires en stock de l’Alfa Romeo Giulia. Il faut dire que cette dernière vient d’être restylée et que la marque doit donc liquider les dernières autos de la précédente mouture…