Voitures neuves : les promotions de mars 2023

Si les groupes comme Stellantis affichent d’excellents résultats financiers pour l’année 2022, c’est en partie grâce à l’augmentation du prix de leurs autos et à une politique tarifaire davantage tournée vers la rentabilité que le nombre maximal de véhicules vendus. Cette politique influe forcément sur les remises proposées en concession, avec des offres qui ont tendance à se contracter depuis quelques années. Renault, par exemple, ne propose plus aucune remise frontale sur le prix de voitures neuves à part la Clio qui n’a droit qu’à 1000€. On continue heureusement de trouver quelques offres raisonnablement intéressantes, notamment au sein du groupe Volkswagen. Quand on regarde au niveau du stock disponible en neuf, il y a même de bonnes surprises.

La bonne affaire du moment : Skoda Kamiq et Volkswagen Golf, encore

Les meilleures offres se trouvent encore ce mois-ci chez le groupe Volkswagen, avec une remise qui atteint 14,04% sur la Golf d’entrée de gamme ou qui tutoie les 15% sur des Skoda Kamiq disponibles tout de suite en stock (on trouve des remises intéressantes aussi sur le reste de la gamme du constructeur tchèque). Les amateurs de rapport prix/prestations serré jetteront aussi un œil du côté de Fiat où la Tipo Cross a droit à 12,12% de remise, alors que les fans d’électriques continueront de craquer pour des Tesla sensiblement moins chères depuis le mois de janvier (même si on ne parle pas de vraies remises pour le constructeur américain).