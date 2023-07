Voitures neuves : les promotions de juillet 2023

L’augmentation des prix du neuf n’est pas encore terminée chez certains constructeurs automobiles. Alors que l’inflation et le prix des matériaux semblent enfin se stabiliser, on continue de voir grimper le prix d’autos chez Peugeot, Citroën, Nissan, Toyota ou encore Volkswagen même si dans l’ensemble, on arrive enfin à des additions qui ne flambent plus. Il n’y a en revanche pas de miracle à attendre du côté des remises ces temps-ci, même si on trouve toujours des affaires en cherchant du côté des modèles un peu moins convoités. Si vous convoitez une compacte ou un SUV familial, il y a quelques très bons plans. Et même chez Tesla, on baisse les prix !

La bonne affaire du moment : Citroën C5 Aircross, Volkswagen Tiguan, Renault Mégane

Du côté des SUV qui font tant rêver le client, il faudra taper à la porte de Citroën avec quelques exemplaires en stock du C5 Aircross remisés à -17%. Le Volkswagen Tiguan s’affiche lui à -16,6% ce qui suffira sans doute aussi à convaincre certains acheteurs. Et pour ceux qui n’ont pas besoin de rouler haut, il sera possible de trouver encore moins cher : une Renault Mégane, par exemple, affichée actuellement à -18% en stock avec un moteur essence de 140 chevaux.