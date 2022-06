En bref SUV compact

À partir de 27 850 €

Crit’Air 1

Jusqu’ici, le Citroën C5 Aircross a parfaitement réussi sa mission. A savoir compenser la disparition du monospace, le C4 Spacetourer, pour assurer le rôle de véhicule familial au sein de la gamme. Le Français a conquis plus de 250 000 clients depuis son lancement en 2018. C’est un très joli score, qui plus est sur un marché disputé par plus d’une douzaine de concurrents. L’heure du restylage a sonné et le moins que l’on puisse dire c’est que Citroën n’a pas fait les choses à moitié. Le SUV de Citroën se métamorphose.

dailymotion Essai vidéo - Citroën C5 Aircross (2022) : un VRAI restylage

Précédemment, le C5 Aircross c’était une bouille joviale et des lignes toute en rondeur. Aujourd’hui, le SUV des chevrons s’affirme. Les chevrons s’étendent désormais sur toute la largeur de la calandre, via une barrette en relief, pour rejoindre des projecteurs à double étage plus fins. On note aussi la nouvelle signature lumineuse. Ces évolutions, simples au demeurant, changent totalement la physionomie du C5 Aicross lui offrant ainsi une personnalité plus solide.

A bord, aussi c’est la métamorphose. La planche de bord a été redessinée pour accueillir un écran tactile plus grand, 10 pouces contre 8 auparavant, avec un positionnement à hauteur de regard. Malheureusement il n’a pas droit au dernier système d’exploitation du groupe Stellantis que l’on a pu découvrir sur les dernières Peugeot 308 et DS 4 par exemple. Sa résolution est meilleure mais il reste lent à l’utilisation. Il est toujours compatible Android Auto et Carplay.

Les aérateurs et le levier de vitesses ont aussi été revus. Le tout a permis de dégager un plus grand rangement au pied de la console centrale. Citroën profite également de ce restylage pour implanter le nouveau sélecteur de vitesses électrique, dédié aux boîtes automatiques, en provenance du groupe Stellantis. La présentation s’assagit un peu et conserve heureusement une bonne qualité perçue ainsi que ses nombreux rangements. Toutes ces évolutions ont un impact significatif sur les tarifs qui augmentent en moyenne de 1 600 € comparés à la version précédente.

Le C5 Aircross est connu pour être le plus modulable de sa catégorie, notamment grâce à la présence de 3 sièges arrière individuels, coulissants et rabattables façon monospace, mais pas comme le plus accueillant. Un peu plus d’espace aux jambes à l’arrière serait le bienvenu. Toutefois, sa configuration lui permet d’installer 3 sièges bébés sans aucun problème ce qui en fait un bon compagnon pour la famille. D’autant que le coffre est l'un des plus logeable du marché avec 580 litres de base. Mais attention, ceci vaut uniquement pour les versions thermiques classiques. L’hybride rechargeable perd plus d’une centaine de litres ainsi que le plancher modulable occuper par les batteries.