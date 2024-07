Voitures neuves : les promotions de juillet 2024

Fini le temps où MG pouvait grapiller des parts de marchés à la vitesse grand V en Europe grâce au prix canon de ses produits. Dès la fin de l’année, le constructeur chinois sera contraint de les vendre sensiblement plus cher chez nous à cause des nouvelles taxes de douanes imposées par l’Union européenne sur les voitures électriques fabriquées en Chine. En attendant, le constructeur compte bien écouler ses stocks avec de très belles remises pour convaincre les clients. Ce mois-ci, on trouve aussi des réductions franchement intéressantes sur certains modèles en fin de carrière.

La bonne affaire du mois : MG5, Seat Arona

Chez MG, on propose désormais 10 000€ de remise sur les MG5 disponibles en stock. Le break électrique chinois se retrouve ainsi à -30% et revient seulement à 22 990€ en version de base. On n’est plus si loin d’une petite Dacia Spring ! Chez Seat, c’est aussi le retour des grosses remises sur les modèles disponibles en stock avec jusqu’à -29% sur le SUV urbain Arona qui se retrouve affiché au prix d’une citadine d’entrée de gamme. On trouve aussi de belles remises à la commande sur des modèles comme la Ford Focus (près de -20%) et les exemplaires en stock de chez Skoda.