Volkswagen Caddy 5 : des teasers plus précis

Juste avant les vacances de Noël, Volkswagen a officialisé la présentation en février 2020 d'un nouveau Caddy. La marque avait à ce moment publié des dessins d'une version très… conceptuelle. Voici maintenant, à moins d'un mois de la présentation, des dessins plus réalistes. Des éléments qui nous avaient séduits sur les premiers croquis ont disparu, comme la continuité entre le pare-brise et le vitrage latéral. Il y aura donc sur le modèle de série une disposition très classique !

Volkswagen promet tout de même une silhouette plus "sportive" pour son ludospace et sa variante utilitaire, qui seront présentés en même temps. Évidemment, la silhouette restera cubique, la fonction l’emportant sur la forme. Mais les flancs et le capot seront plus sculptés, les jantes plus grandes. La calandre sera affinée, avec dans son prolongement les optiques. Sur ces nouveaux croquis, le bouclier évoque celui des concepts électriques ID. Ce Caddy devrait avoir une version branchée. À l'arrière, on aperçoit de grands feux verticaux.

Totalement inédit, le Caddy de cinquième génération sera enfin à jour en matière d'équipements connectés et d'aides à la conduite. La version pour les particuliers pourra recevoir un grand toit en verre. Après sa présentation fin février, le nouveau Caddy devrait logiquement prendre son premier bain de foule au Salon de Genève.