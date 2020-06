Volkswagen envisagerait de racheter Europcar

En réponse à

Doit-on penser que si cela se produit, il n'y aura que des véhicules du groupe VW proposés à la loc ?

En tout cas j’espère que cela s'arrangera et que le service sera toujours aussi bien.

En 2019 on a réservé chez eux à Orly une 308 hdi bva pour 1 semaine, et on a eu un C5 aircross hdi 130 eat8 quasi neuf. Le tout avec un service impeccable

Je ne vais pas en dire autant du concurrent noir et orange...suivez mon regard!