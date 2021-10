Volkswagen et Mercedes s'opposent aux limitations de vitesse sur autoroute

En pleine période d'élections fédérales en Allemagne, le thème de l'écologie et des transports est souvent remis sur la table, notamment depuis quelques mois sous l'impulsion du parti d'Annalena Baerbock. Les Verts allemands ont réalisé un score historique de 14,8 % aux élections, ce qui devrait leur permettre de jouer un rôle important dans la répartition du pouvoir, alors que les sociaux-démocrates sont arrivés en tête, mais au coude à coude avec les conservateurs du CDU. En clair, il faudra des arbitres pour répartir le pouvoir et former des coalitions, et les Verts auront certainement leur importance.

Dans leurs propositions, nous retrouvions donc cette fameuse proposition d'instaurer une limitation de vitesse sur autoroute et en terminer avec les portions dites "libres". L'objectif est double : améliorer la sécurité, mais aussi réduire les émissions polluantes sur ces voies rapides illimitées.

Les PDG de Volkswagen et Mercedes viennent justement d'afficher clairement leur position sur ce sujet. Pour Herbert Diess, patron de VW Group, l'Allemagne n'a "pas besoin d'une limite de vitesse générale" puisque "les voitures électriques et la conduite autonome la rendent superflue". En clair, ces véhicules règlent à la fois le problème des rejets polluants et de la sécurité.

Un discours plus édulcoré du côté d'Ola Källenius, qui pense que le pays a "besoin de beaucoup plus de rapidité pour étendre l'infrastructure de recharge", et qu'il faut se concentrer sur ce point