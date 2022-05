Volkswagen et Skoda teasent leur future citadine électrique

Le groupe Volkswagen vient d'annoncer un investissement de 10 milliards d'euros en Espagne. Une partie de la somme (3 milliards) va être utilisée pour créer la première méga-usine de batteries pour les voitures électriques située en Espagne.

Basée à Sagonte, cette usine aura une capacité de production annuelle de 40 GWh, qui servira pour les véhicules assemblés à Martorell et Pamplune. Sa construction commencera début 2023, elle sera opérationnelle en 2026. D'ici là fin de la décennie, elle fera travailler 3 000 personnes.

Cinq milliards d'euros vont permettre à Seat de développer de nouveaux modèles et d'électrifier sa gamme, ainsi que celle de Cupra. Seat est notamment en charge du projet d'une nouvelle citadine électrique, dont la base sera partagée avec d'autres labels du groupe. Mais en ce qui le concerne, cette citadine sera proposée chez Cupra. Elle a d'ailleurs été annoncée fin 2021 avec le concept Urban Rebel.

La base sera déclinée chez Skoda et chez Volkswagen. Et ces marques ont profité de l'annonce du jour pour dévoiler un croquis de leur véhicule, donnant ainsi un avant-goût de leur silhouette. La Skoda s'annonce plus rectangulaire, avec par exemple un capot plat, alors que celui de la VW plonge. Pour la VW, on note que la forme s'éloigne de celle du concept ID.Life dévoilé l'année dernière.

La base technique devrait être la même que celle d'une ID.3, à savoir la plate-forme MEB, forcément dans un gabarit plus compact. Ces modèles seront produits en Espagne à partir de 2025. Ils affronteront une nouvelle génération de citadines électriques promises à des prix plus accessibles, avec en premier lieu la nouvelle Renault 5.