Volkswagen et son île grecque écolo

L'île grecque d'Astypalée fait comme l'industrie automobile, elle opère sa transition écologique. Et celle-ci est sponsorisée par Volkswagen, qui se sert d'Astypalée comme d'un laboratoire géant à ciel ouvert. Le groupe allemand vient de livrer la première voiture de police électrique, avant de livrer les clients privés dès le début de l'été, avec des ID.3, ID.4 et e-Up!. Des scooters électriques Seat Mo seront également vendus. Actuellement alimentée en électricité en partie avec des générateurs diesels, l'île compte réduire ses émissions de CO2 de 25 % grâce à l'installation d'un parc photovoltaïque. L'énergie excédentaire sera stockée dans des batteries un peu partout sur l'île. Les pouvoirs publics grecs annoncent que d'ici 2026, l'énergie verte couvrira 80 % des besoins de l'île.

"Des scientifiques de l’université de Strathclyde en Écosse et de l’université Égéenne en Grèce assureront le suivi et l’évaluation systématique de la transformation d’Astypalée. L’étude mettra l’accent sur la population d’Astypalée et sur son comportement face à la transformation. Une série d’enquêtes étudiera les points de vue généraux sur l’électro-mobilité et l’intention d’opter pour un véhicule électrique, offrant ainsi une meilleure compréhension des principaux leviers et obstacles à la transformation. Les résultats de l’étude seront rendus publics et pourront aider d’autres régions à accélérer leur transition vers l’électro-mobilité.

D’ici cinq ans, Astypalée sera devenue une île durable et intelligente. La mobilité sera électrique, alimentée par de l’électricité verte produite localement. De nouveaux services de mobilité comme l’autopartage et le covoiturage remplaceront le service d’autobus basique existant. L’objectif global est non seulement d’améliorer la mobilité, mais aussi de réduire d’environ un tiers le nombre de véhicules sur l’île".

Evidemment, ce type d'expérimentation est nettement plus facile sur une petite île fortement ensoleillée, où les déplacements sont courts que sur l'ensemble d'un grand pays aux contraintes multiples.