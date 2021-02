Volkswagen Golf SW (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai

En réponse à

J'ai beaucoup de mal avec cette 8 ème génération de golf toutes finitions et carrosseries confondues, les feux avant avec la double lentille asymétrique et en dessous la grande entrée d'air qui je trouve ne vont pas spécialement ensemble, j'aurais déjà plus vus des feux symétriques au niveau des deux lentilles et la grille du bas avec les petites entrées d'air qu'on peut voir sur le restylage du tiguan et le nouveau nivus.

J'ai l'impression que vw a beaucoup misé sur le design de l'id 3 ( que je trouve assez reussie, surtout le concept break vraiment sympa )