Volkswagen ID.4 Edition Limitée FFF (2024) : pour les footeux

Volkswagen sponsorise l’équipe de France de football depuis dix ans et le nouveau Id.4 « Série limitée FFF » sert précisément à fêter cet anniversaire. Limité à seulement 23 exemplaires, il se distingue des autres variantes par sa calandre soulignée de bleu et de rouge en plus de sa couleur blanche extérieure et de ses badges « FFF » placés juste derrière les roues avant (avec les deux petites étoiles du maillot français). Il y a aussi des bandeaux tricolores sur le pilier C et le sigle ID.4 à l’arrière, mais aussi quelques éléments distinctifs à l’intérieur (des seuils de porte « Edition limitée » et une plaque numérotée XX/23 sur le tableau de bord).

Basé sur la finition Life Max avec le moteur de 286 chevaux connecté aux grosses batteries de 77 kWh, l’ID.4 Edition spéciale FFF ajoute le pack FFF à 4 870€ (qui comprend d’après Volkswagen France 3 800€ d’avantage client). Il coûte ainsi 51 860€ tout en bénéficiant du bonus écologique français de 4 000€ (car il reste basé sur le niveau de finition Life Max affiché à 46 990€). Ce pack FFF comprend le pack Intérieur Style Plus, le pack Infotainment Plus, le pack Design Plus, le pack Confort Plus et le pack Assistance Plus qui comprennent la climatisation automatique à trois zones, le toit en verre panoramique, toutes les aides à la conduite de niveau 2, l’affichage tête haute ou encore les caméras 360 degrés ou le système audio Harman Kardon.

Une « expérience » pour les fans de l’équipe de France

Même si on se demande si les fans de l’équipe de France seraient capables d’acheter une voiture rien que pour assouvir leur passion, Volkswagen France précise que les 23 acheteurs pourront venir le 14 juillet prochain au centre d’entraînement historique de l’équipe de France pour recevoir les clés de leur auto. Outre une visite des installations et du musée, ils pourront alors passer la nuit au Château de Clairfontaine pour la diffusion de la finale de l’Euro 2024. « Chaque acquéreur recevra un pack supporter comprenant un maillot de l'Équipe de France dédicacé, un ballon VW/FFF, des badges décoratifs supplémentaires pour sa voiture et deux places VIP pour le match des Bleus de son choix », est-il précisé dans le communiqué.

Le tout premier acheteur aura également le droit de venir à Clairfontaine début juin afin « d’accueillir les Bleus lors de leur rassemblement avant le départ en Allemagne, et aura surtout le privilège de les conduire lui-même à bord de son nouveau véhicule ». Mais il est sans doute déjà trop tard pour être le premier…