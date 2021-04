Volkswagen ID.4 : voiture mondiale de l'année 2021

Le Volkswagen ID.4 a reçu le prix convoité de voiture mondiale de l'année (World Car of the Year). Le titre est décerné par un jury composé de 94 journalistes venus de 24 pays. La représentation est toutefois un peu bancale, avec par exemple un seul journaliste français, quatre allemands… et dix-neuf américains !

Mais au moins, cette année, on connaît le véhicule gagnant et il est adapté à nos contrées. L'ID.4 succède en effet au Kia Telluride, un SUV XXL qui ne posera jamais ses roues en Europe. Le premier SUV électrique de Volkswagen a rejoint nos concessions il y a quelques semaines.

La marque est habituée à gagner ce prix, même si sa dernière victoire remonte tout de même à 2013 (avec la Golf 7). Avant cela, VW avait gagné en 2009, 2010 et 2011 (avec les Golf 6, Polo 5 et Up). Preuve de l'évolution du marché, l'ID.4 est la première voiture électrique mondiale de la famille ID, l'ID.3 étant un produit européen.

D'autres prix ont été remis ce jour. La Mercedes Classe S est la voiture mondiale de luxe de l'année. Pour la sportive, c'est la Porsche 911 Turbo. La Honda e est la citadine mondiale de 2021. Enfin, le nouveau Land Rover Defender a eu le prix du design.

Et les voitures françaises ? Elles sont boudées dans cette élection. On peut évidemment reprocher le caractère moins mondial de nos firmes, mais la règle demande une présence sur deux continents différents "seulement". Les exemples de françaises dans ce cas ne manquent donc pas. Mais avec 19 jurés américains qui ne connaissent pas les produits, c'est mission impossible.