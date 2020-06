Volkswagen : les Polo et T-Cross abandonnent le diesel

Le ménage dans la gamme Polo continue. La grille tarifaire publiée le mois dernier actait la fin de la GTI. La nouvelle grille en vigueur depuis le 8 juin confirme cette fois l'abandon du diesel. La Polo n'est donc plus disponible avec le 1.6 TDI de 95 ch.

Et il en est de même pour le T-Cross. C'est d'autant plus surprenant que le petit SUV de Volkswagen avait reçu ce moteur plusieurs mois après son lancement, courant 2019 donc. Le T-Cross se contente maintenant en France d'un 1.0 TSI en 95 ou 115 ch. La Polo a le 95 ch, un 1.5 TSI de 150 ch et propose en modèle d'accès un 1.0 de 80 ch.

Toute l'entrée de gamme de Volkswagen est ainsi sans diesel. Il faut désormais se tourner vers les T-Roc et Golf pour trouver du TDI. Le processus de dédiéselisation chez les citadines avait déjà commencé dans le reste du groupe Volkswagen, puisque la dernière Audi A1 fait déjà l'impasse sur le TDI et la Skoda Fabia l'a abandonné au cours de sa troisième génération.

Le plongeon général des ventes de diesels s'est d'abord concentré sur le marché des petites voitures, où les clients ont enfin compris qu'il fallait beaucoup rouler pour atteindre le seuil de rentabilité. Le TDI devait ainsi représenter une petite partie des ventes de la Polo, facilitant son arrêt. Pour Volkswagen, ce sera aussi l'occasion de mettre fin au bloc 1.6 TDi et de faire des économies d'échelle.