Volkswagen : nouvelle version d'entrée de gamme de l'ID 3

On l'attendait, et elle est enfin là. La nouvelle version d'entrée de gamme de la Volkswagen ID 3, avec la petite batterie de 45 kWh, débarque au catalogue en ce début d'année. Et avec une petite particularité : si le reste de la gamme est dotée du moteur de 150 kW (204 ch), cette version là est moins véloce, avec un moteur de seulement 110 kWh, soit 150 ch.

Grâce à cette nouvelle version, le ticket d'entrée de la gamme ID 3 passe de 36 390 à 33 890 €, hors bonus. Cela ramène l'ID 3 à partir de 26 890 €, bonus déduit. Mais il faudra compter sur une liste d'équipements plutôt serrée : point de jantes généreuses, de cuir ni de technologies en pagaille, il faudra se contenter des jantes de base, de la sellerie tissu et du petit écran. Autre détail qui a son importance : le chargeur embarqué n'est qu'en 7,2 kW, contre 11 kW pour le reste de la gamme. Si vous chargez sur des bornes à domicile en courant alternatif, c'est un peu non négligeable en matière de temps de charge.

Volkswagen ajoute également une autre version de l'ID 3 à la gamme : la "Max", avec les jantes spéciales 19 pouces, les packs "confort plus", infotainment plus, design plus, assistance plus, extérieur style argent et enfin le DCC, l'amortissement piloté. Cette variante est dotée de la batterie 58 kWh et proposée à partir de 49 980 €. Soit à peu de choses près le tarif d'une Tesla Model 3 Performance.