Volkswagen Polo Track, l'Allemande petit budget que nous n'aurons pas

Vous rêvez d'une Volkswagen Polo à petit prix ? Sauf en vous reportant sur le marché de l'occasion, il faudra vous résoudre à la payer cher. Désormais disponible uniquement avec un haut niveau d'équipement de série, l'Allemande coûte actuellement 22 990€ au catalogue de la marque dans sa version d'entrée de gamme. Il y a quelques années, pourtant, cette Polo se négociait encore largement sous les 20 000€ dans ses variantes bas de gamme (comme la plupart des citadines concurrentes).

En Amérique du Sud, il est toujours possible de trouver une Polo neuve pour moins cher. Sur ces marchés où les normes d'homologation et les goûts de la clientèle ne sont pas les mêmes, la citadine affiche un design légèrement différent de notre modèle européen tout en utilisant elle aussi la plateforme MQB A0. Elle coûte 92 990 R$ en premier prix, soit 16 755€. Surtout, Volkswagen vient d'y lancer l'inédite Polo Track. Version dépouillée de la Polo normale, cette dernière arbore une face avant différente (calandre, optiques, boucliers) et se passe de climatisation automatique ou d'ordinateur de bord à écran tactile. Remplaçante de la Gol, elle démarrera à 79 990R$ soit 14 712€.

Un trois cylindres 1,0 litre MPI sous le capot

Cette Polo Track à la vocation bon marché cache un trois cylindres MPI atmosphérique de 84 chevaux sous le capot, capable de fonctionner aussi bien avec de l'essence que de l'éthanol. Elle impose aussi la boîte manuelle à cinq vitesses et fait l'impasse sur la transmission DSG à double embrayage proposée en option sur la Polo normale. Son prix fera probablement rêver les clients européens de la Polo, même s'il s'agit d'un modèle nettement moins équipé.