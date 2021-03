Volkswagen Polo : une nouvelle série spéciale Edition

La Polo multiplie les séries spéciales. En plus de l'Active, voici l'Edition. Alors que la première est dérivée du milieu de gamme Lounge, la nouvelle venue est basée sur la Polo d'entrée de gamme.

Celle-ci a déjà en série : détecteur de fatigue du conducteur, freinage d'urgence actif avec détection des piétons, radio sur écran tactile 8 pouces avec Bluetooth et deux prises USB-C, quatre vitres électriques, ordinateur de bord, rétros électriques et dégivrants, régulateur de vitesse…

En fait, sur la Polo de base, il ne manque que la clim. Et c'est ce que corrige l'Edition, avec la clim manuelle. Il y a aussi en plus l'accoudoir central avant, deux prises USB-C à l'arrière et la fonction App Connect sans fil, qui permet d'afficher du contenu, des fonctions et des applications de votre smartphone directement sur l'écran de l'auto.

Et la bonne nouvelle est que l'Edition est au même prix que la Polo de base, ce qui en fait une série spéciale intéressante. Elle existe avec le petit 1.0 de 80 ch au prix de 17 260 €, et avec le 1.0 TSI de 95 ch, facturé 18 170 €. L'avantage client est de 1 025 €. Le nombre d'exemplaires est limité à très exactement 1 133.

En option, il y a un pack Edition Plus (Park Pilot, roue de secours, Pack visibilité), spécifique à cette série limitée. Il coûte 720 €.