Volkswagen prépare une petite GTI électrique

Pour quelques mois encore, Volkswagen propose ses Polo et Golf GTI pour ceux qui recherchent des citadines et des compactes thermiques vitaminées. Mais l’avenir de Volkswagen passe plus que jamais par les voitures électriques, y compris pour ses modèles sportifs. En la matière, le constructeur allemand compte actuellement sur ses ID.4 et ID.5 GTX, deux engins pas vraiment sportifs dans l’esprit malgré leur groupe motopropulseur de 300 chevaux et leur transmission intégrale. Une version GTX du van ID.Buzz devrait également arriver dans les années à venir.

Ce n’est pas tout. Dans une interview avec les journalistes anglais de Top Gear, le membre du board de Volkswagen et responsable du développement technique Kai Grünitz a confirmé le développement d’une version sportive de la future citadine ID.2, dévoilée sous sa forme conceptuelle « ID.2all » il y a quelques jours à Hambourg. Et rien à voir avec les GTX actuelles : « il s’agira d’une traction et non pas d’une transmission intégrale. Actuellement, nous n’avons pas encore décidé si nous l’appellerons GTI ou GTX », précise-t-il.

Mieux que la Polo GTI ?

Proposée au prix de 33 450€, la Volkswagen Polo GTI actuelle développe 207 chevaux via un quatre cylindres turbo de 2,0 litres. Mais elle ne brille pas spécialement par ses prestations dynamiques et son plaisir de pilotage par rapport à une Ford Fiesta ST ou une Hyundai i20 N. La future ID.2 sportive sera-t-elle plus intéressante à conduire malgré sa mécanique électrique ?