Volkswagen profite des malheurs de Tesla sur l'électrique

On vous a parlé quasiment quotidiennement de l’évolution des ventes de Tesla en Europe et partout ailleurs dans le monde ces dernières semaines, avec une chute spectaculaire au même moment de l’entrée en politique et à l’administration des Etats-Unis de son patron Elon Musk.

Alors que tout le monde attend avec impatience les chiffres de vente du marché automobile européen aux mois de mars et d’avril 2025, histoire de voir si le début des livraisons du Model Y restylé permet à Tesla de ressortir la tête de l’eau, cette mauvaise période pour le constructeur américain profite nettement à Volkswagen et à d’autres marques.

Volkswagen premier sur l’électrique en février 2025

Très en forme principalement grâce à ses voitures thermiques, le groupe Volkswagen profite aussi des déboires de Tesla pour prendre la tête du marché électrique sur le Vieux continent.

En février 2025, la marque Volkswagen a écoulé quelque 19 565 automobiles électriques neuves en Europe d'après les données de JATO, soit une hausse de de 180% par rapport au même mois de l’année dernière grâce, probablement, aux grosses remises que pratique désormais le constructeur allemand pour pousser les ventes. C’est mieux que les 15 737 Tesla neuves (-44%) comptabilisées sur la même période.

Au sein du groupe allemand, Audi revendique 9 868 véhicules électriques distribués sur ce mois de février 2025 (+70%) et Skoda a aussi vendu 6 922 voitures électriques neuves sur la même période (+63%), un joli chiffre sachant que la production de l’Elroq ne fait que démarrer. Cupra, enfin, a livré 5 861 modèles dépourvus de moteur thermique (+179%).

BMW à la pointe du premium

Derrière Volkswagen et Tesla, c’est BMW qui montre sur la troisième marche du podium avec tout de même 13 475 voitures électriques neuves vendues (+20%). La marque à l’hélice continue de profiter du succès de ses véhicules porté par des formules de location particulièrement compétitives, malgré la percée d’Audi qui commence à combler une partie de son retard.

Grâce principalement au relatif succès de la petite R5 E-Tech Electric, Renault se retrouve cinquième avec 9 387 unités écoulées. On trouve ensuite Kia (8 153) porté par le bon démarrage de l’EV3, Mercedes qui reste loin de ses principaux concurrents allemands (7 363) et Peugeot qui a livré 7 200 voitures. Suivent Skoda, Volvo, Hyundai, Citroën, Cupra, Mini et BYD qui devient la marque chinoise de référence sur le 100% électrique (mais loin derrière MG en volumes grâce à ses hybrides).

La physionomie de ce marché électrique neuf européen devrait être différente sur le mois de mars avec le début des livraisons du Tesla Model Y restylé. Mais les chiffres prouvent que la grosse baisse des prix sur ces modèles électriques au sein du groupe Volkswagen fonctionne, même si leur volume reste encore loin de ceux des modèles thermiques les plus vendus.