Volkswagen refuse de rentrer dans la guerre des prix contre Tesla

Il y a quelques jours, Tesla décidait subitement de baisser fortement les prix de ses Model 3 et Model Y en Europe et aux Etats-Unis. En France, la baisse atteignait quasiment 9 000€ pour la Model 3 d’entrée de gamme et 3 000€ pour la version la moins chère du Model Y. Elle permet aux nouveaux clients de bénéficier du bonus écologique et donc d’y gagner d’autant plus. Cette stratégie de Tesla fait évidemment des remous sur le marché automobile : les clients de la marque américaine ayant pris livraison récemment de leur auto fulminent et les concurrents de Tesla se retrouvent avec des tarifs très supérieurs. Pas plus tard que ce matin, Ford communiquait sur une baisse des prix de son Mustang Mach-E électrique pour répondre à Tesla.

Chez Volkswagen en revanche, il n’est pas prévu de se lancer dans la course aux prix bas. C’est en effet ce que vient d’annoncer le patron du groupe Oliver Blume aux journalistes allemands du Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung : « Nous avons une politique de prix très claire et nous préférons nous focaliser sur la fiabilité. On croit en la force de nos produits », affirme-t-il.

Quel prix pour la nouvelle berline électrique de Volkswagen ?

Suite à la baisse des prix opérée par Tesla, force est de constater qu’un Volkswagen ID.4 coûte sensiblement plus cher qu’un Model Y à version équivalente. La version GTX de 299 chevaux coûte 60 650€, alors que le Model Y Grande Autonomie est facturé 53 990€ avec de meilleures performances, un équipement similaire et une meilleure autonomie. Quant à la version de base de l’ID.4, elle démarre à 44 000€ avec seulement 148 chevaux et un équipement inférieur au Model Y de base à 46 990€. Rappelons que Volkswagen doit lancer sa berline électrique ID.7 sur le marché d’ici la fin de l’année. Il sera intéressant de comparer ses prix avec la Tesla Model 3, même si l’Allemande sera plus grosse et donc positionnée probablement plus haut de gamme.