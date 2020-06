Volkswagen : voici l'Arteon restylée, avec un nouveau Shooting Brake et une sportive R

Il y a des restylages où il ne se passe pas grand-chose. Et il y a l'Arteon ! Certes, le design n'est pas bouleversé. Mais il y a beaucoup à dire sur le développement de l'offre, avec l'arrivée d'une version break, d'un hybride rechargeable et d'une sportive R ! De nouveaux atouts pour booster les ventes de ce haut de gamme Volkswagen, qui se fait plus discret sur nos routes que l'ancienne Passat CC.

Une nouvelle carrosserie Shooting Brake

L'Arteon double la mise. Elle est déclinée en break de chasse, nommé Shooting Brake. Mais dans quel but ? C'est avant tout une question de style, car en matière de praticité, la différence n'est pas flagrante. La berline a déjà un hayon et le volume de coffre en configuration de départ passe de 563 à 565 litres !

Il y a juste un peu plus de volume pour charger jusqu'au toit banquette en place, avec 590 litres. Banquette repliée, le volume maximal est de 1 632 litres contre 1 557 litres sur la berline. La longueur extérieure ne change pas, avec 4,87 mètres. La chute du pavillon moins prononcée permet de gagner 48 mm de garde au toit à l'arrière, soit 883 mm. L'accès sera un peu plus facile.

Ce sera donc plutôt une affaire de design, et cette Arteon Shooting Brake ne manque pas d'allure, semblant d'ailleurs mieux équilibrée que la berline avec une troisième vitre latérale mieux intégrée. La silhouette break renforce aussi l'aspect musclé des épaules.

L'heure du restylage

Le break arrive donc au moment où l'Arteon est restylée. Le plus visible à l'avant est l'adoption de barres de LED dans la calandre, de chaque côté du logo et dans le prolongement des phares. Les boucliers sont revus, avec une version classique et une version sportive, pour le pack R-Line. À l'arrière, la signature lumineuse est modifiée, avec des feux à l'aspect foncé.

À l’intérieur, l'Arteon reprend la planche de bord de la Passat. Mais si la présentation n'avait pas évolué dans la berline lors de son restylage, elle est revue dans l'Arteon. Le bandeau des aérateurs est redessiné, avec des sorties d'air plus discrètes, qui laisse la place à un nouvel insert décoratif (disponible en bois véritable), qui se prolonge dans les portes, elles aussi redessinées dans leur partie haute. Il y a un nouvel éclairage d'ambiance. Les commandes de climatisations sont inédites, avec des zones tactiles, tout comme le volant. Un travail efficace pour moderniser la présentation. L'Arteon avait déjà le droit à un écran tactile 9,2 pouces et à l'instrumentation numérique.

Côté technologies, l'Arteon reçoit le Travel Assist, système de conduite semi-autonome jusqu'à 210 km/h, associant les compétences du régulateur de vitesse prédictif, de l'aide au centrage dans la voie et du freinage d'urgence automatique. La caméra de recul est améliorée, avec une vue qui passe de 90 à 170°.

Une motorisation hybride rechargeable

L'Arteon renforce son offre technique avec une motorisation hybride rechargeable, nommée eHybrid. Il y a un bloc TSI de 156 ch associé à un moteur électrique de 115 ch, mais la puissance maxi cumulée est de 218 ch. La boîte est une DSG 6 rapports. Volkswagen ne donne pas encore la capacité de la batterie, mais ce devrait être 13 kWh, comme sur la nouvelle Passat GTE. De quoi faire une cinquantaine de kilomètres en tout électrique.

Côté thermique, le 2.0 TSI existe en 190 et 280 ch. Le 190 ch reçoit un procédé de combustion cycle B (voir ci-dessous). Pour le diesel, le 2.0 TDI est décliné en 150 et 200 ch, avec DSG 7 rapports. Le 200 ch peut avoir la transmission intégrale 4MOTION.

Voici comment Volkswagen décrit le fonctionnement du procédé de combustion cycle B :

En comparaison avec les autres moteurs à̀ essence, les soupapes d’admission sont fermées plus tôt. Elles sont déjà fermées lors de l’ajutage d’admission, alors que le piston n’a pas terminé sa course et se trouve en phase de descente. Le mélange se dilate donc plus fortement dans le cylindre. Cette expansion réduit par conséquent la pression et la température dans le mélange. Il est entre autres possible d’augmenter le taux de compression à 12,2:1. Cette augmentation de la compression se traduit par un meilleur rendement du moteur, entraînant une réduction de la consommation et des émissions de CO2, notamment aux régimes intermédiaires.

Une version sportive R

Autre corde que l'Arteon ajoute à son arc : la sportivité. Elle gagne en effet une variante R. Et, alors que le Touareg R est hybride rechargeable, ici c'est du thermique. Cette Arteon, déclinée en berline ou Shooting Brake, reçoit le quatre cylindres 2.0 TSI boosté à 320 ch. Le couple maxi est de 430 Nm. La R est dotée d'une boîte DSG 7 rapports et d'une transmission intégrale dotée d'une nouvelle répartition du couple, entre les essieux et entre les roues arrière. Ainsi, jusqu’à 100 % du couple peut être envoyé sur la roue extérieure au virage, pour améliorer l'agilité.

Les R ont un look spécifique, avec jantes 20 pouces, étriers de frein bleus, quatre sorties d'échappement. À bord, on a des sièges avec l'appui-tête intégré.