Volvo C40 : une version moins puissante et une gamme complète

Le C40, version coupé du XC40, uniquement disponible en électrique, descend en gamme. Le modèle a débuté sa carrière en 2021 avec une version quatre roues motrices de 408 ch et une série spéciale First Edition. Pour 2022, il y a l'offre de finitions complète et une configuration technique simplifiée.

Le C40 Recharge existe désormais en version traction avec un seul moteur électrique à l'avant, de 231 ch. La batterie est un peu plus petite, avec une capacité de 69 kWh, contre 78 kWh pour la version à deux moteurs de 408 ch. L'autonomie en cycle mixte varie de 406 à 434 km, contre 415 à 445 km pour le modèle plus puissant. À noter que cette variante d'accès a une vitesse maxi bloquée à 160 km/h.

Le look évolue un peu, puisque le C40 perd les montants latéraux et le becquet peints en noir. Par ailleurs, la teinte Noir Onyx arrive au catalogue, tout comme deux nouvelles selleries (Microtech Noir, Laine mélangée Gris Perle).

Le C40 millésime 2023 (oui déjà chez Volvo) adopte aussi la nouvelle structure de gamme de la marque.

Les finitions et principaux équipements de série

Start : freinage d'urgence automatique avec fonction intersection, système anti-sortie de route, aide au maintien dans la voie, alerte vigilance conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, radars de stationnement avant/arrière, caméra de recul, phares LED, clim auto bizone, jantes 19 pouces, toit panoramique fixe, écran tactile 9 pouces avec services Google…

Plus : Start + régulateur de vitesse actif, conduite semi-autonome, surveillance active des angles morts, accès mains libres, hayon électrique.

Ultimae : Plus + vision 360°, sièges avant électriques et chauffants, volant chauffant, phares Matrix LED, sono Harman/Kardon, pompe à chaleur.

Les prix