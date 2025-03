Les spectateurs verront-ils que cette pub Volvo est entièrement réalisée par intelligence artificielle ? La firme suédoise du groupe chinois Geely publie sur la toile sa dernière réalisation promotionnelle. Le clip de moins d'une minute prend vie sans qu'aucune caméra ne tourne quoi que ce soit.

Les images sont en effet générées par les systèmes de Runway et Midjourney. Les deux plateformes spécialisées dans la création de contenus visuels sont en effet celles que l'agence Lion emploie pour ce projet. Pour faire sa propre promotion, la société partage d'ailleurs sur le réseau social Instagram les prompts et instructions donnés aux intelligences artificielles pour les différentes séquences.

Un rendu sans voiture

D'après Volvo et Lion, de longues discussions ont eu lieu concernant le fait d'introduire ou non des voitures dans cette pub. Le choix a finalement été de ne pas en mettre pour justement mettre l'accent sur l'humain pour reconnecter les clients à la marque. Un comble quand on sait qu'aucun être acteur réel ne se trouve dans ces clips.

Une vitesse de réalisation record

L'intérêt d'employer l'intelligence artificielle plutôt qu'une vraie équipe de tournage réside d'après Lion dans la vitesse de réalisation du projet. Une fois le storyboard préparé et les prompts rédigés, il ne reste plus qu'à générer les séquences plusieurs fois en apportant quelques corrections pour glisser les séquences à la suite. Dans le cas de ce clip, le travail est bouclé en quelques semaines seulement. Filmer ces images implique généralement du repérage, un casting, une équipe de tournage sur place et différentes étapes de validation sur les couleurs et les rendus. Un travail de plusieurs mois impliquant de nombreuses personnes.