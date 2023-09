Volvo fier d'arrêter le diesel

Comme tous les constructeurs « premium » vendant de grosses voitures familiales, Volvo équipait la majorité de ses véhicules de motorisations diesel il y a encore quelques années. Mais dans un contexte où la marque suédoise avance à grands pas sur son électrification, elle annonce fièrement son renoncement total au diesel dans un communiqué officiel.

« Pour souligner notre engagement à concrétiser ces ambitions, aujourd’hui, à l’occasion de la Semaine du climat de New York, nous annonçons la fin de la production de modèles Volvo Cars à motorisation diesel d’ici le début de l’année 2024. D’ici quelques mois, le dernier véhicule Volvo à motorisation diesel aura été construit, faisant de Volvo Cars l’un des premiers constructeurs automobiles traditionnels à prendre cette initiative. », peut-on lire.

Adieu mazout

Sur le site internet de Volvo France, les versions diesel ne sont même plus mises en avant mais on trouve bien des rubriques « électrique », « hybride » et « micro-hybride ». Ce dernier terme désigne d’ailleurs toujours des déclinaisons au mazout, comme la V60 B4 AWD équipée d’un moteur de 197 chevaux. Après la disparition du diesel en 2024, Volvo espère commercialiser 100% de voitures électriques dans le monde en 2040 (et dès 2035 en Europe où la loi l’imposera).