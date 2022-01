Volvo : le nouveau patron est un ancien de Dyson

Le 21 mars 2022, Jim Rowan deviendra patron de Volvo. Ce nom ne vous dit rien alors que vous suivez l'actualité automobile ? Pas étonnant, Jim Rowan était auparavant patron du groupe Dyson, bien connu pour ses aspirateurs !

Un choix qui peut surprendre. Pour trouver un nouveau patron, on a l'habitude de voir les constructeurs débaucher chez la concurrence. Luca de Meo, nouvel homme fort de Renault, était auparavant à la tête de Seat. Thierry Bolloré, appelé pour sauver Jaguar et Land Rover, était un ancien de Renault. Volvo a donc fait un choix inédit.

Jim Rowan a ainsi été à la tête de Dyson entre 2017 et 2020, après avoir été directeur de l'exploitation de cette entreprise à partir de 2012. Auparavant, il était directeur de l'exploitation de BlackBerry, spécialisé dans les téléphones portables professionnels. Rien à voir donc avec la voiture (même s'il y a eu un projet de voiture électrique chez Dyson). Volvo met en avant les "plus de trente ans d'expérience mondiale dans le secteur de la consommation et de la technologie" de Jim Rowan.

Voilà qui illustre parfaitement l'évolution de l'industrie automobile actuelle. Les constructeurs sont en pleine transformation, afin de ne plus être de simples fabricants de voitures, mais pour devenir des fournisseurs de mobilité et d'un ensemble de technologies associées. Volvo souligne le fait qu'au cours de sa carrière, Jim Rowan "a beaucoup travaillé sur la digitalisation, les technologies de rupture, l'innovation, l'ingénierie, les chaînes d'approvisionnement", autant d'éléments que le constructeur juge "précieux" pour son avenir.

Jim Rowan arrive toutefois à la tête d'un constructeur qui se porte bien et qui a déjà entamé sa transformation. Il va prendre la relève d'Hakan Samuelsson, dont le mandat prend fin en 2022 après avoir été prolongé une fois. Hakan Samuelsson était à la tête de Volvo depuis 2012. Pendant cette décennie, les ventes se sont envolées. En 2012, la marque a écoulé dans le monde 421 000 véhicules. En 2019, elle dépassait la barre des 700 000 ventes. Volvo s'est déjà fixé l'objectif d'être 100 % électrique en 2030 et a déjà posé les bases de sa digitalisation, la vente des nouveaux modèles électriques se faisant en ligne.

Jim Rowan aura donc pour mission de poursuivre dans cette voie, avec toutefois un regard neuf car d'abord extérieur au monde de l'auto.