Volvo XC60 (2021) : à partir de 49 630 €

Volvo annonce l'arrivée, dès aujourd'hui, de la version revisitée du XC60, la meilleure vente mondiale de la marque. Nous vous parlions il y a peu de l'arrivée d'Android Auto à bord du XC60 et de la gamme 90, et elle est d'ores et déjà disponible à la commande dans le réseau français. Android Auto est présent de série sur la quasi totalité de la gamme, hors finition d'accès Momentum où il est en option. De plus, un abonnement de 4 ans aux services de Google est offert aux clients. Volvo en profite par ailleurs pour annoncer les mises à jour à distance dès la fin d'année sur le XC60.

En plus du gain technologique, le XC60 adopte de nouvelles jantes et boucliers et quelques teintes et inserts supplémentaires au catalogue. Le catalogue des motorisations (hors hybride rechargeable) ne change - presque - pas : en diesel, on retrouve le B4 de 197 ch en deux et quatre roues motrices, le B5 de 235 ch en quatre roues motrices et en essence le B4 de 197 ch uniquement en deux roues motrices. Le B5 essence de 250 ch passe en revanche à la trappe.

L'adoption d'Android Auto et des quelques petites nouveautés provoque une légère hausse des prix, de 400 € à finition équivalente.

Prix Volvo XC60 (2021)