Volvo XC60 II: du sérieux! - Salon de l'auto Caradisiac

Malgré des puissances qui s’échelonnent de 197 à 405 ch, jamais vous ne serez en mesure de dépasser les 180 km/h aux commandes d’un XC60 cru 2020 (et au-delà). Champion de la sécurité, le constructeur suédois a en effet décrété qu’il était parfaitement déraisonnable de rouler au-delà de cette allure, même quand celle-ci est tolérée par la législation (en Allemagne, donc), et a donc pris le parti de brider toutes ses voitures.

De toute façon, on n’achète pas un SUV familial pour battre des records de vitesse mais pour voyager confortablement. Et force est de constater que le contrat est impeccablement rempli sur ce point, avec un véhicule à la fois parfaitement insonorisé et suspendu.

Bien que souffrant d'un léger embonpoint (le modèle le plus léger avoue 1 869 kg à vide), le XC60 est une véritable machine à avaler les kilomètres, ainsi que Caradisiac a notamment pu le constater lors d’un grand road-trip hivernal qui avait mené la rédaction de Paris au nord de la Suède en plein mois de décembre 2019.

Long de 4,69 m, le XC60 offre 5 vraies places, avec des passagers arrière dont les jambes profitent d’un empattement rallongé de 9 cm par rapport au modèle de première génération. Seule petite déception, un coffre de 505 litres seulement, valeur qui se situe dans la fourchette basse d’une catégorie qui comprend notamment les DS7 Crossback (555 litres), BMW X3 (550 litres), Mercedes GLC (idem) et Audi Q5 (idem).

Quoi qu’il en soit, le XC60 bénéficie d’une qualité de présentation et de finition aux meilleurs standards. Il fait aussi le plein d’équipements de sécurité et de confort, ce qui est bien le moins pour un modèle dont la gamme de prix démarre à 48 380 €, et même 65 980 € si l’on veut disposer de la technologie hybride rechargeable.

Que vaut le Volvo XC60 II en occasion?

Cliquez ici our retrouver des avis de propriétaires de Volvo XC60 II

Le Volvo XC60 II en occasion Prix du Volvo XC60 II neuf : de 43 030 € à 81 880 € Prix du Volvo XC60 II d'occasion : de 31 400 € à 87 900 € Plus de 560 annonces de Volvo XC60 II d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Manifestement, Volvo va rester dans l'esprit des gens comme une marque synonyme de robustesse et de fiabilité. A raison concernant ce XC60 de seconde génération. Un peu moins sur des modèles plus anciens qui ont utilisé des mécaniques PSA par exemple... Mais c'est du passé. Non, le XC 60 de seconde génération est bien né. Quelques pétouilles électroniques de ci, de là, mais rien de récurrent. Quelques usures rapides des pneus sont relevées, mais c'est toujours subjectif, et les gommes d'origine sont souvent plus tendres que les seconde monte. Franchement, vous pouvez y aller (presque) les yeux fermés.

