Vous avez aimé la complexité du bonus français ? Vous allez adorer sa version italienne

On le sait, pour le gouvernement italien de Giorgia Melloni, la bascule vers le tout électrique en 2035, c’est « no grazie ». Il n’empêche, la moyenne d’âge des voitures de la botte vieillit comme partout en raison de la hausse des prix. Alors, à Rome on a réfléchi et on s’est dit que le bonus écologique, après tout, n’est pas une invention du diable et qu'il pourrait bien aider les électeurs à s’offrir une nouvelle auto.

Mais pour rester fidèle à sa politique, la première ministre envisage de débloquer 1 milliard d’euros d’aides diverses, pas seulement destinées à l’achat d’une 100 % électrique. Et c’est là que ça se complique. Selon des fuites de la presse transalpine, le gouvernement serait en train de mettre en place une véritable usine à gaz qui pourrait bien faire passer le dispositif français du bonus et du leasing électrique pour une opération on ne peut plus limpide.

Des aides comprises entre 1 500 et 13 750 euros

Alors tentons d’y voir clair dans le brouillard italien. L’idée de Melloni consiste à aider tout achat d’une auto répondant à la norme Euro 6, mais aussi les électriques, évidemment, ainsi que les hybrides rechargeables, les hybrides simples, celles qui roulent au GNV et au GPL. Jusque-là, tout va bien. Sauf que les aides sont modulées entre 1 500 et 13 750 euros, selon le type de modèle, son prix et les revenus du foyer, même si l’âge du capitaine n’est pas pris en compte.

Les véhicules qui recrachent entre 61 et 135 grammes de CO2 percevront une aide comprise entre 1 500 à 3 000 euros. Si le prix de l’auto acheté ne dépasse pas 35 000 euros hors taxes. Voilà pour les thermiques classiques. Pour les voitures qui émettent entre 0 et 20 grammes (100 % électriques ou hybrides rechargeables), le bonus sera compris entre 6 000 et 11 000 euros, suivant l’âge de la voiture reprise.

Une autre grille prévoit une aide entre 4 000 et 8 000 euros pour les autos dont les rejets sont compris entre 21 et 60 grammes. Mais ce n’est pas tout, puisque les revenus modestes, pourront quant à eux, compter sur des bonus compris entre 7 000 et 13 750 euros. Un coup de pouce dépendant de trois facteurs : les revenus du foyer, l’âge de l’auto laissée en reprise et le prix du nouvel engin. Enfin, les ménages modestes peuvent aussi s’offrir une hybride rechargeable avec une aide pouvant varier entre 5 000 et 10 000 euros.

Voilà pour le système mis en place par le gouvernement. Reste à le soumettre, et à tenter de l’expliquer, aux industriels du secteur automobile, ce que le ministère de l’économie italienne va faire très vite.

Une mauvaise bonne idée ?

Nous qui nous imaginons que la France est championne du monde de l’administration kafkaïenne, avons donc des leçons à recevoir de la part de la bureaucratie romaine. Mais au-delà de l’usine à gaz que sont ces bonus made in Italy, ce dispositif pose quelques questions.

Le parc automobile italien est l’un des plus ancien d’Europe de l’Ouest (avec l’Espagne). Les autos de la péninsule dépassent aujourd’hui les 12 ans d’âge en moyenne. Or, 2035 et son échéance électrique, c’est dans onze ans. En favorisant aujourd’hui l’achat de voitures thermiques, n’est ce pas une manière, pour le gouvernement Melloni de reculer pour plus mal sauter ? Une façon de pousser les Italiens à acheter des autos à pétrole aujourd’hui, et de devoir passer à l’électrique au dernier moment, d’une manière plus brutal qu’ailleurs dans l’Union européenne ? La réponse à ces questions est aussi compliquée que le dispositif italien.