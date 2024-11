Vous voulez un Lamborghini Urus neuf ? Bonne chance

Comme toutes les autres marques d’exception, Ferrari propose désormais un SUV dans sa gamme (que la marque refuse d’ailleurs d’appeler « SUV ») : le Purosangue, cet engin un peu hors normes équipé d’un V12 atmosphérique très proche de celui qu’on trouvait sous le capot de la 812 Superfast, croule littéralement sous les demandes depuis sa présentation. A tel point que la marque au cheval cabré a dû fermer les commandes du modèle, avec quasiment trois ans de production déjà attribuée immédiatement.

Mais le Lamborghini Urus ne se défend pas trop mal non plus. Les communicants de la marque au taureau précisent en effet que toute la production du SUV est pleine pour l’année 2025. Si vous commandez un Urus aujourd’hui, votre exemplaire n’arrivera qu’en 2026 au plus tôt. Rappelons qu’il n’existe plus qu’en version hybride rechargeable, avec un groupe motopropulseur de 800 chevaux.

La Revuelto « sold out » jusqu’en 2027

Du côté des « vraies » Lamborghini, la supercar Revuelto possède un carnet de commandes plein jusqu’à la fin de l’année 2026. Pour elle, il faudra donc attendre jusqu’en 2027 pour espérer recevoir un exemplaire neuf. Sachant que la Temerario arrive à peine, elle risque aussi de vite remplir son carnet de commandes. Après avoir dépassé les 10 000 exemplaires vendus dans le monde l’année dernière, Lamborghini n’a sans doute pas trop de soucis à se faire pour les prochaines années.