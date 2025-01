Will & Harper, un road trip en transition

4 500 km à bord d’un vieux Jeep Wagoneer, ça laisse le temps de se découvrir. Pourtant, les deux passagers de l’antique SUV qui se trimballe de New York à Los Angeles se connaissent depuis 27 ans.

Sauf qu’il est devenu elle. Andrew s'appelle désormais Harper, et a appris la nouvelle à son vieux pote Will Ferrell par le biais d’un e-mail. D’où la suggestion de ce dernier, un bon gros road trip à deux, pour se redécouvrir, manger des donuts et causer.

Reconstitution de bande du Saturday night live dissoute

Will Ferrell, on le connait. Ricky Bobby, roi des circuits, c’est lui. Star aux US, il est malheureusement un peu moins connu par ici. Le comédien a longtemps travaillé au Saturday night live de la chaîne NBC dont Andrew Steele était le scénariste et auteur. C’est donc pour s’expliquer que les deux larrons prennent la route, embarquant au passage une équipe de tournage pour produire ce documentaire disponible depuis quelques semaines.

On les suit à bord du Wagoneer, en très bel état, posés sur des parkings de Wall Mart, devant des bars perdus des bleds du Texas, ou roulant dans les paysages fabuleux de l’Utah ou du Colorado, en passant par les hôtels kitschs de Las Vegas jusqu’à Santa Monica, au bout du bout de la route 66.

Faire tomber les tabous et les préjugés

Mais ce road trip n’est pas qu’un dépliant touristique usé sur une Amérique de clichés. On voit Harper en pleine transition se confronter à la réalité du pays profond, à la réaction de ceux qui ne sont pas forcément woke et démocrates comme lui et Will Ferrell. Mais celui qui est devenu une femme ne cache sa transition à personne. Quand il n'ose pas, c'est son ami qui en parle spontanément et à tout le monde. Alors, à force de conviction et de bienveillance, parfois, les réticences s’envolent.

Pour autant, ce Will & Harper n’est pas qu’un doc docte. Il ne fait pas la leçon, il expose seulement, et avec humour en plus. Les deux acolytes sont très drôles. On le savait pour le comédien, mais on aurait dû s’en douter pour son auteur.