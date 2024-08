Xiaomi veut interdire sa supercar électrique aux mauvais conducteurs

Il y a quelques jours, Xiaomi levait le voile sur une version complètement folle de la SU7. Alors que cette berline électrique s’inspire de la Porsche Taycan au niveau du style tout en conservant une addition nettement plus douce, la SU7 Ultra semble viser de très près la Taycan GT Turbo avec un groupe motopropulseur dont la puissance maximale atteint 1 548 chevaux, là où l’Allemande se contente de 1 108 chevaux de manière ponctuelle. Encore plus impressionnant, la Chinoise ne pèserait « que » 1 900 kg sur la balance contre 2 275 kg pour la Porsche. Et elle générerait plus de deux tonnes d’appui à sa vitesse maximale, comme une Formule 1 ou presque !

Et s’il ne s’agissait alors que d’un concept-car, le patron de Xiaomi vient de préciser qu’une version de série suivra bel et bien cet engin spectaculaire. Avec, on l’imagine, un prix qui sera légèrement plus doux que les 246 538 euros de la Taycan GT sans son pack Weissach.

Un stage pour éduquer ses clients

Mais attention, Xiaomi ne veut pas mettre cette SU7 Ultra entre toutes les mains. Le patron annonce en effet que les clients devront passer par un stage de pilotage très poussé de façon à jauger toutes les capacités de la voiture. Il faut dire que sur le papier, une voiture électrique capable d’atteindre 200 km/h en moins de deux secondes peut dérouter certains conducteurs. Surtout si elle ne coûte pas le prix d’une supercar !