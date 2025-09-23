Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A390

Y a-t-il de l'espoir pour l'Alpine A390 ? En direct du salon de Lyon 2025

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Autant j’ai été déçu par l’Alpine A290, autant je me dis que ce nouveau SUV électrique possède peut-être quelque chose pour devenir une vraie voiture sportive excitante même s’il possède tout pour écœurer les puristes de la marque de Dieppe. Bon évidemment, il va falloir vérifier ça volant en mains…

Y a-t-il de l'espoir pour l'Alpine A390 ? En direct du salon de Lyon 2025
Ce coloris n'aide pas l'Alpine A390 à briller sur le salon de Lyon dans les photos. Mais en vrai, le rendu est nettement plus plaisant !

Si vous lisez régulièrement mes articles sur Caradisiac, vous savez que j’éprouve une admiration sans bornes pour l’Alpine A110 thermique. Il s’agit pour moi de l’une des meilleures voitures de sport de tous les temps, la seule machine française de notre aire contemporaine à procurer un tel plaisir de pilotage. Avec, en plus de ça, un design vraiment plaisant !

Voilà pourquoi l’A290 nous a un peu déçus à la rédaction, surtout sur un créneau occupé autrefois par des Renault Clio RS au pilotage si savoureux. La petite citadine électrique affiche une belle gueule mais ne procure pas des sensations particulièrement excitantes sur la route.

Sur le papier, l’A390 est encore pire. Pensez donc : ce SUV électrique équipé d’énormes batteries de 89 kWh de capacité pèse plus de 2,1 tonnes sur la balance. Un chiffre inconcevable lorsqu’on sait qu’Alpine a toujours bâti sa réputation sur la légèreté de ses véhicules !

Plus beau qu’en photo et intéressant sur le papier

Et pourtant, j’éprouve vraiment de la curiosité en observant ce SUV de 4,62 mètres de long basé sur la plateforme utilisée par les Renault Scénic et autres Nissan Ariya (mais avec de profondes modifications apportées par l’équipe d’Alpine). Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne possède pas des optiques rondes à l’avant comme les anciennes Alpine, mais j’adore ses proportions. Il est aussi spacieux à l’arrière et possède un grand coffre (532 litres).

Ce SUV électrique possède un grand coffre (532 litres). Mais ce n'est sans doute pas là le principal...
Surtout, son groupe motopropulseur promet une efficacité sportive intéressante avec ses deux machines arrière générant du torque vectoring (avec un troisième générateur installé sur le train avant). La puissance maximale cumulée est de 400 chevaux sur la version GT de base et de 470 chevaux sur la GTS haut de gamme. Le 0 à 100 km/h s’expédie en 4,8 secondes avec la GT et en 3,9 secondes avec la GTS. Côté recharge, la plateforme ne fonctionne qu’à 400 Volts de tension mais Alpine annonce tout de même un 15-80% en 26 minutes (190 kW en pointe). Et le prix ? On ne le connaît pas pour l’instant mais il devrait se situer autour des 65 000€ pour l’A390 GT et 76 000€ pour l’A390 GTS.

J'aime

Les 3 moteurs promettent une belle agilité en théorie.
Je n'aime pas

Bon, il pèse 2,1 tonnes sur la balance, c’est vrai…
L’instant Caradisiac 

Ce coloris est élégant mais ne rend absolument pas en photo. C’est même assez catastrophique sous les « Spotlights » du salon de Lyon. Mais vraiment, je le trouve intéressant à regarder.

