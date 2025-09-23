Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A290

L'Alpine A290 tremble face à la Peugeot E-208 GTI - En direct du salon de Lyon 2025

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Alpine a-t-il visé un peu trop « bas » avec son A290 ? Chez les nouvelles citadines électriques sportives, ses rivales du groupe Stellantis sont toutes sensiblement plus puissantes. Vivement le match !

L'Alpine A290 était le premier modèle électrique de la marque.

Lorsque l’Alpine A290 a été officiellement dévoilée l’année dernière, c’était la première vraie citadine électrique sportive du marché. Avec son moteur développant 180 chevaux en version de base et même 220 chevaux en haut de gamme, elle surclassait nettement la petite Abarth 500 (155 chevaux) en puissance maximale.

Mais les choses ont un peu changé depuis : le groupe Stellantis a présenté depuis deux concurrentes directes à cette A290, la Lancia Ypsilon HF et sa cousine la Peugeot E-208 GTI. Avec, dans les deux cas, un moteur de 280 chevaux et même un vrai blocage de différentiel mécanique. Bref, elles sont sensiblement plus puissantes que l’Alpine et elles annoncent aussi de meilleures performances : 5,7 secondes pour le 0 à 100 km/h contre 6,4 secondes pour l’A290 dans sa configuration la plus puissante.

Une belle ambiance intérieure, quand même

Une chose est sûre, cette A290 met le paquet sur la présentation. Ultra-agressive à l’extérieur, elle affiche aussi une très belle ambiance intérieure : elle reprend bien évidemment la planche de bord de la Renault R5 E-Tech Electric qui lui sert de base, mais avec des sièges plus sportifs et des habillages plus léchés. Hélas, les places arrière restent étriquées mais il y a tout de même 326 litres dans le coffre.

Côté autonomie maximale, l’A290 revendique jusqu’à 379 km d’autonomie WLTP avec ses batteries de 52 kWh, avec donc un peu moins de 200 kilomètres dans la vraie vie pour ceux qui font de l’autoroute à 130 km/h avec.

A partir de 38 700€ avant bonus

Côté tarif, l’A290 démarre toujours à 38 700€ dans sa version de base de 180 chevaux et à 41 700€ dans sa déclinaison de 220 chevaux, auxquels il faut évidemment soustraire le bonus écologique français compris entre 3 100 et 4 200€ selon les revenus (qui peut monter jusqu’à 4 770€ avec la prime « coup de pouce »). De son côté, la Lancia Ypsilon HF demande au minimum 42 400€ avant bonus mais elle est à la fois beaucoup plus puissante et performante.

J'aime

Je n'aime pas

L’instant Caradisiac

Quand même, que c’est beau une Alpine A110 ! On doit avouer qu’on s’intéressait d’abord à elle sur le stand de la marque au A fléché. 

Alpine A290

