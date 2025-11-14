100 voitures d'exception, jusqu'aux plus improbables

3 kilos ! Tel est le poids de la somme que notre confrère de Challenges Nicolas Meunier consacre à 100 voitures d’exception présentées au cours des 20 dernières années, de la Bugatti Veyron à la Koenigsegg Sadair’s Speed. Entendons-nous bien : il n’est ici question que d’Hypercars, voitures caractérisées par des lignes toujours plus spectaculaires et des performances souvent extrêmes.

Et si les incontournables Ferrari, Lamborghini et autres Aston Martin répondent bien sûr à l’appel, avec pour chacune un texte de présentation toujours intéressant - l’auteur a une formation d’ingénieur, et sait à chaque fois mettre l'accent sur LA petite info technique qui titille l’imaginaire - on s’attarde plus volontiers sur des créations souvent passées sous les radars.

On pense par exemple à l’improbable AD Tramontana espagnole, à la W Motor Lykan Hypersport originaire des Emirats Arabes Unis (d’où vient aussi la Devel Sixteen, forte de 5007 ch…), à l’Hyperion XP1 au design atroce (USA), ou bien encore à la Tushek Aeon (Slovénie). Sans oublier l’électrisante McMurtry Spéirling dotée d’un système d’aspiration qui la plaque au sol, ce qui est pour le moins souhaitable pour une création capable d’atteindre les 100 km/h en 1,55 secondes !

Et la France dans tout cela ? Elle est représentée par deux marques : Bugatti bien sûr, puisque l’entreprise du groupe VW est basée en Alsace, mais aussi Delage, dont la D12 figure en couverture du livre. Un projet porté par Laurent Tapie, refondateur et dirigeant de l’entreprise depuis 2019, qui signe aussi la préface. Et s’il est permis de douter de l’avenir de la bête en (petite) série, on ne peut que saluer une démarche permettant d’alimenter la formidable machine à rêves que constitue toujours l’automobile.