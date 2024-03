À contre-courant : les alternatives thermiques à la Citroën Ë-C4 X

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant qu’un peu plus de 2 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2023) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion. En revanche, il est en baisse en ce qui concerne les voitures neuves (l’offre des constructeurs se réduisant aussi) passant de 15,8 à 9,7 % en 2023. Quant à la voiture à moteur essence elle représente encore 36,2 % des ventes en 2023, les motorisations hybrides (full hybride, mild hybride et hybride rechargeable) atteignant désormais les 33,3 % des ventes de voitures neuves. Avec sa rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » : Citroën Ë-C4 X, batterie 54 kWh et 156 ch, finition Max à 41 800 € (bonus écologique de 4 000 € déduit)

Crossover des familles, la Citroën Ë-C4 X affiche un profil de tricorps avec des emprunts aux SUV comme une garde au sol relevée et des protections plastiques autour de la carrosserie. Avec sa carrosserie différente, la Citroën Ë-C4 X ne dispose pas d'un coffre fermé par un hayon comme la berline Citroën C4, mais d'une malle de coffre avec une plus petite ouverture pour le chargement. Par rapport à la C4, elle gagne 24 cm en longueur (au niveau du porte-à-faux arrière), ce qui en fait un beau bébé de 4,60 mètres de long. Hormis ce coffre et des feux arrière différents, elle est proche de la C4 en ce qui concerne son style avec la même face avant originale. À bord, on retrouve une planche de bord à la finition correcte et un peu austère, une interface plus moderne (mais qui affiche cependant une réactivité perfectible) pour le système d’infodivertissement. Cette Ë-C4 X est très bien équipée dans cette finition Max avec comme équipements de série : commutation des feux de route, freinage automatique, reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts, accès et démarrage sans clé, affichage tête haute couleur, aide au stationnement avant et arrière avec caméra, climatisation automatique bizone et les suspensions Citroën Advanced Comfort. La Ë-C4est très spacieuse et il y a de la place à l’arrière où les occupants seront choyés. Quant à la capacité du coffre, elle est de 510 litres ce qui est très intéressant, dommage que le volet de coffre soit moins pratique qu'un hayon. Enfin, sous le plancher du coffre on trouve un double fond, idéal pour ranger les câbles.

Comme pour la version électrique de 136 ch, la version de la Citroën Ë-C4 X équipée de l’électromoteur de 156 ch est toujours typée confort. Ce moteur développe 156 ch en mode Sport avec un couple de 260 Nm ce qui permet une meilleure accélération de 0 à 100 km/h en 9,3 secondes (il faut 7 dixièmes de plus pour la version 136 ch). De toute façon, cette Citroën ë-C4 X s’apprécie mieux avec une conduite apaisée, car en conduite sportive ou à allure soutenue, le roulis est important, sans que cela mette à mal la sécurité du modèle. Avec ses suspensions à butées hydrauliques progressives, la Citroën Ë-C4 X se fait toute douce pour ses occupants, d’autant plus que son insonorisation est efficace. En ce qui concerne la consommation électrique, elle est de 15 kWh/h en moyenne aux 100 km. Cela permet de disposer d’une autonomie de 360 km, mais il faudra bien sûr ne pas descendre en dessous des 5/10 % de charge et ne pas charger à plus de 90 % pour ne pas mettre à mal la longévité de la batterie. Ce qui veut dire qu’on se contentera de 300 km entre deux recharges ce qui problématique pour les longs parcours. D’autant plus qu’en matière de recharge, le chargeur embarqué n’est qu’un modèle de 7,4 kW, un 11 kW existe en option pour 400 € et que la recharge en courant continu est limitée à 100 kW, de quoi recharger de 10 à 80 % en 30 minutes sur une borne charge rapide. Un temps assez long, qu’il conviendra de multiplier si l’on réalise un long parcours. Difficile à accepter pour un gros rouleur, et c’est pour cela que nous vous proposons des alternatives thermiques à cette Citroën Ë-C4 X.

Le « contre-courant » à motorisation essence sans hybridation : Citroën C4 X, 1.2 PureTech de 130 ch, boîte EAT8, finition Max à 34 450 € (Malus 2024 : 360 €)

Dans la famille de la Citroën C4 X on trouve trois moteurs thermiques, un bloc essence 1.2 PureTech de 100 ch associé à une boîte à six rapports, un 1.2 Puretech de 130 ch et un diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch, ces deux derniers moteurs étant associés à une boîte auto EAT8. C’est le bloc 1.2 PureTech de 130 ch et la boîte EAT8 que nous conseillons. Il offre des performances suffisantes et seuls quelques à-coups de la transmission à basse vitesse perturbent un peu son fonctionnement. Pour la consommation on sera sur un parcours mixte proche des 7 litres aux 100 kilomètres, c’est une valeur de consommation assez importante, mais compte tenu du prix de l’auto par rapport à sa variante électrique on aura réalisé à l’achat une belle économie. Avec une accélération de 10,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, on se rend très vite compte que la Citroën C4 X n’a rien d’une sportive, mais comme nous l’avons déjà dit avec la version électrique, cette auto s’apprécie mieux en restant le plus calme possible au volant.

Avec la finition la plus haut de gamme Max, il ne manque rien dans la dotation de la Citroën C4 X. Il s’agit d’une dotation classique sans chichi avec comme équipement exclusif, une suspension à butées hydrauliques progressives qui permet de voyager loin dans un confort appréciable. Ce qu'on apprécie également avec cette auto, c'est qu'elle est dotée d'une d’une belle habitabilité à l’arrière ainsi que d'une très grande malle de coffre qui peut contenir tous vos bagages, le volume de chargement étant de 510 litres. Dommage que l'ouverture soit plus étroite par rapport à un hayon qui se révèle toujours plus pratique.

Le « contre-courant » à motorisation hybride : Renault Arkana E-Tech Full Hybrid 145 ch, boîte auto à crabots, finition Esprit Alpine à 38 000 €

Le Renault Arkana est un SUV coupé qui vient de recevoir un léger restylage. On note ainsi l’apparition du nouveau logo de la marque, une nouvelle calandre avec des motifs en forme de losange, un traitement « cristal » des feux arrière et la suppression des chromes de la calandre et de l’entourage des vitres. Disponible en finition Esprit Alpine, le Renault Arkana a droit à des jantes alliage de 19 pouces et une dotation en équipement complète puisque l’on trouve en série : climatisation auto, système multimédia Easy Link (hélas assez lent) avec écran 9,3 pouces, instrumentation numérique de 10 pouces, chargeur de smartphone par induction, sellerie TEP/Alcantara, sièges avant électriques et chauffants et volant chauffant, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, aide au maintien dans la voie, etc. Le tableau de bord ne change pas avec le restylage et la finition est correcte dans l’ensemble, seuls les inserts plastiques disponibles avec cette finition font un peu de peine, on se console avec la sellerie mixte similicuir/Alcantara. D’une longueur de 4,56 m, le Renault Arkana a droit à un habitacle accueillant et les passagers de la banquette arrière sont bien traités tout comme les bagages qui ont droit à un volume de chargement de 480 litres.

Sous le capot du Renault Arkana restylé on retrouve la motorisation Full Hybrid de 145 ch qui équipe de nombreux modèles chez Renault. Elle est associée à une boîte à crabots robotisée. Cette motorisation se compose d’un bloc essence 1.6 d’origine Nissan et de deux moteurs électriques dont un alterno-démarreur. Renault a revu un peu cette motorisation et en particulier la boîte de vitesses qui a été recalibrée pour donner moins d’à-coups. Désormais les vitesses se passent en douceur, mais en cas d’accélération un peu soutenue on a l’impression que la boîte patine comme une CVT. Grâce à cette motorisation hybride on passe les trois quarts du temps en électrique en ville, tandis que hors de la cité il faut composer avec un faible niveau de couple (148 Nm) et bien anticiper les dépassements. Il est préférable de ne pas brusquer cette motorisation pour en tirer tout l’avantage d’une consommation réduite, puisque celle-ci s’établit à 5,5 litres aux 100 kilomètres sur un parcours mixte. Ainsi motorisé, le SUV coupé Renault Arkana affiche un bon rapport confort/dynamisme avec un bon maintien de caisse, de plus la direction est relativement directe mais l'on n'a pas droit à un train avant aussi incisif que celui des Peugeot 2008 et 3008. Affiché à 38 000 € avec cette finition Esprit Alpine, le Renault Arkana grâce à sa motorisation hybride échappe au malus.

Le « contre-courant » à motorisation essence de 150 ch : Volkswagen Taigo 1.5 TSI de 150 ch, boîte auto DSG7, finition R-Line à 35 770 € (Malus 2024 : 360 €)

Agréable à regarder, le Volkswagen Taigo est ce qu’on appelle un SUV coupé, il reprend l’architecture MQB A0 du Volkswagen T-Cross. Affichant une longueur de 4,27 mètres de long, il reste dans la catégorie des SUV urbains même si la motorisation dont nous vous parlons aujourd’hui, un 1.5 TSI de 150 ch le classe d’emblée dans le segment supérieur des compacts. Ce moteur se montre discret en ville où la boîte DSG7 fait merveille. Sur la route c’est un peu plus délicat, car la direction trop légère ne facilite pas le travail du conducteur. Tout en étant sûr, le châssis emprunté au T-Cross, tout comme les suspensions assez souples font que la prise de roulis en courbe est relativement importante. En évitant une conduite trop sportive on pourra tirer toute la quintessence de ce modèle qui peut accélérer de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes et qui se montre très efficace sur les longs trajets en ne consommant, sur un parcours mixte, que 6,4 l/100 km. Cela ne l’empêche pas d’échapper à un malus qui est de 360 € avec cette finition haut de gamme R-Line.

L’équipement de série proposé avec la finition haut de gamme R-Line du Volkswagen Taigo, est conséquent. On trouve ainsi dans la dotation des jantes alliage de 17 pouces, la navigation « Discover media » avec streaming et internet intégré, la climatisation auto bizone, le « Digital Cockpit Pro » (instrumentation numérique 10, 25 pouces), la caméra de recul, le système « Travel Assist » et maintien dans la voie (assistant de conduite semi-autonome), des projecteurs à LED système Matrix, un régulateur de vitesse adaptatif, etc. À bord, on retrouve une planche de bord de bord empruntée à la Volkswagen Polo, la présentation est moderne et l’ergonomie est très correcte. Même si la ligne de toit s’abaisse vers l’arrière, cela ne gêne en rien les occupants de la banquette qui ont droit à une bonne garde au toit et suffisamment d’espace pour que leurs jambes se sentent à l’aise. Seule la place centrale est peu accueillante, à cause d’un tunnel de servitude encombrant. Les espaces de rangement sont nombreux et disséminés dans l’habitacle (console, accoudoir central, poches aumônières derrière les sièges avant). Tout est fait pour que l’on se sente bien à bord. Pour les bagages, sans être exceptionnel le volume de chargement avec 438 litres est conséquent et l'intérieur du coffre, de forme carrée il est plutôt logeable. En ce qui concerne le tarif de ce modèle, équipée de cette finition R-Line il est proposé à 35 770 € plus un malus écologique de 360 €, mais il ne faut pas hésiter à négocier à l’achat de ce modèle, car on peut envisager une ristourne de plus de 10 % sur le prix de vente ou bien encore négocier des options gratuites.

Bilan Face à une réglementation qui devrait donner un coup de frein aux ventes de modèles neufs équipés de moteurs thermiques, les constructeurs multiplient les modèles 100 % électriques. Hélas, ceux-ci peuvent ne pas être adaptés à l’utilisation qu’en fait un gros rouleur ou difficile à exploiter lorsque l’on ne peut le recharger chez soi ou que l’on manque de chargeur super rapide à proximité. C’est pourquoi, avant de jeter son dévolu sur le Citroën Ë-C4 X il est bon d'y réfléchir à deux fois. Cela d’autant plus, qu’il existe encore de nombreux modèles thermiques qui peuvent contenter n’importe quel automobiliste. Ainsi, les trois alternatives thermiques que nous proposons, Citroën C4 X de 130 ch, Renault Arkana hybride de 145 ch et Volkswagen Taigo de 150 ch, seront à même de vous satisfaire.

Citroën Ë-C4 X, batterie 54 kWh et 156 ch, finition Max à 41 800 € (bonus écologique de 4 000 € déduit)

Les avantages

La suspension confortable

Le bonus de 4 000 €

L’habitabilité correcte et grand coffre

La douceur de conduite

Les inconvénients

L’absence de hayon

Le dynamisme absent

Le chargeur embarqué de 7,4 kW

Citroën C4 X, 1.2 PureTech de 130 ch, boîte EAT8, finition Max à 34 450 € (Malus 2024 : 360 €)

Les avantages

Le tarif attrayant par rapport à l’électrique

Le grand volume de coffre

La bonne habitabilité

Le style qui peut être clivant pour certains

Le confort

Les inconvénients

Le système multimédia pas assez réactif

Le malus écologique

La consommation

Le manque de sportivité

Renault Arkana E-Tech Full Hybrid 145 ch, boîte auto à crabots, finition Esprit Alpine à 38 000 €

Les avantages

La consommation bien maîtrisée

Le volume de coffre

L’habitabilité aux places arrière

La ligne du modèle

Le confort

L’absence de malus

Les inconvénients

Le restylage très léger

Le manque de coffre du bloc hybride

Le système multimédia aux lenteurs exaspérantes

Volkswagen Taigo 1.5 TSI de 150 ch, DSG7, finition R-Line à 35 770 € (Malus 2024 : 360 €)

Les avantages

La motorisation performante et sobre

La ligne originale

La banquette moelleuse

L’équipement complet

Les inconvénients