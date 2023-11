Essai - Citroën e-C4X 156 ch (2023) : quelques chevaux supplémentaires pour une plus grande polyvalence

EN BREF Berline compacte tricorps Nouveau moteur électrique À partir de 43 300 €

La Citroën C4, la berline compacte de la marque aux chevrons est apparue en 2020 en étant disponible en essence, diesel et électrique. Deux ans plus tard, la firme tricolore a élargi son panel avec une variante à coffre dénommée C4X. Pour l’instant, la C4 traditionnelle est clairement la plus vendue puisqu’elle concentre à elle seule 80 % des ventes des deux modèles, la C4X se contente seulement de 20 %, mais cette dernière s’écoule à 39 % en électrique, ce qui est plus que la « normale ».

Au niveau du style, si l’avant évolue peu, c’est surtout la partie arrière, qui regroupe les principaux changements avec notamment une poupe inédite marquée par des feux proéminents, mais aussi la disparition du hayon remplacée par un coffre. Ces modifications donnent une allure bien spécifique à cette version, qui soyons honnête, ne fait pas consensus.

Cette nouvelle allure a naturellement des répercussions sur les aspects pratiques. Ainsi, son volume de chargement grandit en atteignant désormais 510 litres (+130 litres), mais celui-ci est désormais accessible par un coffre et non plus par un hayon, ce qui s’avère moins facile au quotidien. Bon point aussi concernant la présence d’un double fond très pratique dans lequel on loge les câbles de recharge. L’habitabilité demeure également un point fort de cette C4 avec un espace aux jambes généreux. Le dossier de la banquette est plus incliné, ce qui augmente la sensation d’espace.

Disponible jusque-là avec un moteur électrique de 136 ch, cette e-C4X est pourvue aujourd’hui du bloc électrique de Stellantis inauguré sur la DS3 E-Tense, et qui équipe désormais de nombreux modèles du groupe tricolore à l’image des Jeep Avenger, Peugeot e-2008 et dernièrement Fiat 600e. Ce moteur développe 156 ch (en mode sport), un couple de 260 Nm (valeur identique sur le 136 ch, mais disponible plus tard) et surtout est alimenté par une batterie de 54 kWh contre 50 kWh sur la version la moins puissante. De quoi porter l’autonomie à 420 km.

À l’usage, les différences ne sautent pas aux yeux. Alors, oui, cette C4X est plus tonique en gagnant quelques dixièmes sur le 0 à 100 km (9,3 contre 10 s) ou même le 1 000 D.A (0,5 s de moins), mais ce n’est pas dans ce domaine qu’on l’attend puisque son point fort est le confort. Dotée de ses suspensions à butée hydraulique et de ses sièges issus d’un programme dédié, la C4 soigne ses occupants avec un grand confort d’assise, mais aussi une insonorisation efficace, même si quelques bruits de roulement se font entendre. Les mouvements de caisse sont bien contenus,mais la situation se dégrade rapidement à allure soutenue avec un roulis prononcé, mais l’ensemble reste cohérent et cette C4X se révèle rassurante dans la plupart des situations. Son terrain de prédilection est donc une conduite coulée avec un rythme tranquille, de quoi apprécier la sérénité de l’électrique dans ces conditions qui convient à merveille à la C4 X.

Pour ce qui est de la consommation, nous avons relevé une moyenne de 15 kWh/100 km réalisée en ville, mais aussi sur départementales, soit une autonomie réelle de 360 km. La recharge peut s’effectuer en courant alternatif par l’intermédiaire d’un chargeur embarqué de 7,4 kW - le 11 kW est en option – et elle accepte des charges rapides de 100 kW en courant continu.