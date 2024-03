À contre-courant : les alternatives thermiques au SUV Renault Scénic E-Tech Electric

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant qu’un peu plus de 2 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2023) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion. En revanche, il est en baisse en ce qui concerne les voitures neuves (l’offre des constructeurs se réduisant aussi) passant de 15,8 à 9,7 % en 2023. Quant à la voiture à moteur essence elle représente encore 36,2 % des ventes en 2023, les motorisations hybrides (full hybride, mild hybride et hybride rechargeable) atteignant désormais les 33,3 % des ventes de voitures neuves. Avec sa rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » : Renault Scénic E-Tech Electric 220 ch, batterie 87 kWh, finition Tecno option Iconic à 48 490 € (bonus écologique de 4 000 € déduit)

Oubliez le Renault Scénic monospace des débuts à la modularité intelligente, place au SUV Renault Scénic E-Tech Electric qui comme son nom l’indique dispose d’une motorisation 100 % électrique. Deux versions sont au programme de ce nouveau SUV qui vient d’être consacré Voiture de l’année 2024, une version équipée d’un électromoteur de 170 ch et d’une batterie de 60 kWh (autonomie WLTP : 430 km) et une version grande autonomie avec électromoteur de 220 ch et une batterie de 87 kWh permettant théoriquement de bénéficier de 625 km d’autonomie (WLTP). Théoriquement, car si l’on est sur l’autoroute à 130 km/h l’autonomie descendra rapidement à 470 km, si la température baisse ce pourrait être encore moins et comme il est nécessaire pour que la batterie reste le plus longtemps en bon état il est préférable de ne pas descendre en dessous des 10 % de charge et ne pas charger à plus de 90 %, c’est encore quelques kilomètres en moins. Reste cependant que la version de 220 ch à grande autonomie offre une bonne polyvalence à ce SUV des familles. Pour la recharge sur borne rapide avec une acceptation des puissances de 150 kW en courant continu on peut envisager une recharge de batterie de 15 à 80 % en 37 minutes. Pour le courant alternatif, c’est moins brillant car le Scénic ne dispose que d’un chargeur intégré de 7 kW pour passer au chargeur de 22 kW il faudra ajouter 2 000 € à la facture.

Parlons de la facture justement et c’est une bonne nouvelle, le Renault Scénic peut bénéficier du bonus écologique de 4 000 €. Pour cela le constructeur français use d’un subterfuge. Comme ce bonus est conditionné au tarif de base d’un véhicule sans options, les finitions du Scénic sont limitées à deux : Evolution et Techno. Ces deux finitions sont associées aux deux motorisations (170 et 220 ch) et pour la version la plus puissante, Renault propose un choix de deux packs d’options : option Esprit Alpine et option Iconic. On ne parle plus alors de finition Techno Esprit Alpine et Techno Iconic, mais de finition Techno option Esprit Alpine ou option Iconic. Le Scénic de 220 ch en finition Techno étant affiché à 46 990 €, il peut donc bénéficier du bonus réservé aux véhicules électriques de moins de 47 000 €. Reste à ajouter le prix de l’option Iconic : 5 500 € et c’est ainsi que la facture d’achat pour le Renault Scénic de 220 ch en finition Techno option Iconic s’élève à 48 490 €, bonus de 4 000 € déduit (après le calcul savant suivant : 46 990 € - 4 000 € = 42 990 € tarif auquel s’ajoutent les 5 500 € de l’option Iconic).

Le SUV Renault Scénic E-Tech Electric affiche une allure proche du concept-car présenté en 2022 au Mondial de l’automobile et s’éloigne de celui de la Renault Mégane E-Tech Electric alors que de nombreux composants sont communs entre les deux modèles. Il s’éloigne aussi de l’esprit du Scénic de 1996 et des générations qui ont suivi et s’il reste un véhicule familial, en ce qui concerne la modularité il n’a plus rien à voir avec son ancêtre car la banquette est fixe et les dossiers une fois rabattus ne permettent même pas d’avoir un plancher plat. Heureusement, il y a de l'espace à l’arrière et le coffre affiche un bon volume de chargement de 545 litres, mais il n’est pas facile à charger en raison d’une hauteur de seuil élevé. Avec cette finition Techno, option Iconic, le SUV Renault Scénic est particulièrement bien doté avec de série : jantes alliage 20 pouces, caméra de recul 360°, régulateur de vitesse adaptatif, système multimédia openR Link avec écran multimédia 12 pouces avec navigation intégrée, services Google et planificateur de trajet, instrumentation numérique 12 pouces, hayon motorisé, modes de conduite « multi-sense », chargeur de smartphone par induction, sièges avant (conducteur électrique et massant) et volant chauffants, système hi-fi Harman Kardon, et un toit panoramique vitré Solarbay qui peut s’opacifier, si on commande cette fonction par bouton ou par la voix.

Au volant, le SUV Renault Scénic affiche un poids conséquent, mais réduit (1 860 kg) par rapport à son rival Peugeot E-3008 qui est proche des 2 100 kg. Le modèle du Losange offre un bon compromis entre confort (cela malgré un amortissement ferme et des roues de 20 pouces) et dynamisme, seule la direction manque un peu de consistance. Le 0 à 100 km/h s’effectue en 7,9 secondes ce qui est correct tandis que les reprises sont franches. Quant à la consommation, elle est de l’ordre de 18,5 kWh/100 km ce qui permet une autonomie de 470 km, si la batterie est chargée à 100 % et qu’on la décharge totalement, ce qu’il ne convient pas de faire. Pour les temps de recharge, il faudra 37 minutes pour passer de 15 à 80 % avec des puissances en recharge rapide jusqu’à 150 kW, avec le petit chargeur embarqué de 7 kW en courant alternatif ce sera beaucoup plus long (8 h 30 en moyenne), et il est dommage que l’option chargeur de 22 kW soit si onéreuse : 2 000 €. Mais pour éviter de passer trop de temps en recharge et de se déplacer, de bornes en bornes, lors d’un voyage au long cours, quoi de mieux qu’un modèle à moteur thermique, nous vous en conseillons trois comme alternative au Renault Scénic E-Tech Electric.

Le « contre-courant » à motorisation hybride auto-rechargeable de chez Renault : Renault Austral Full Hybrid 200 ch, boîte auto à crabots, finition Iconic Esprit Alpine à 45 800 €.

Pas de moteur thermique dans la famille du nouveau Renault Scénic qui n’est qu’électrique et il faut donc se rabattre vers le Renault Austral qui est disponible avec une performante motorisation hybride auto-rechargeable qui se nomme Full Hybrid dans le catalogue du Losange. Cette motorisation affiche 200 ch et 410 Nm de couple ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 8 secondes. Cette motorisation hybride auto-rechargeable se compose d’un bloc thermique 3 cylindres 1.2 de 130 ch qui est associé à deux moteurs électriques dont l’un sert de générateur. Au lever de pied ou lors des freinages (avec un touché de pédale peu naturel), la régénération s’enclenche et permet la recharge de la batterie qui alimente le moteur électrique de traction. Le système de régénération est personnalisable grâce à des palettes au volant. L’ensemble motopropulseur (moteurs thermiques et électriques) est associé à une boîte à crabots avec 5 rapports pour le moteur thermique et deux pour l’électrique. En ce qui concerne le comportement routier de ce modèle, il est dynamique, les mouvements de caisse sont bien contrôlés et si l’on opte pour l’option 4Control Advanced à 1 800 €, on a droit aux quatre roues directrices qui permettent à ce SUV de gagner en agilité et d’être plus maniable en zone urbaine. La direction est plutôt précise et permet de garantir un bon ressenti au conducteur. Le confort est bon même avec les jantes de 20 pouces qui sont de série avec la finition Iconic Esprit Alpine. Quant à la consommation, lors de notre essai sur un parcours accidenté, elle s’est établie à 6,9 l/100 km et l’on peut descendre plus bas avec un petit peu d’écoconduite.

Par rapport au Renault Scénic E-Tech Electric, le Renault Austral affiche un design consensuel sans trop d’originalité. On retrouve les projecteurs en forme de « C » (avec technologie Matrix pour les déclinaisons Esprit Alpine), la large calandre, des feux arrière en forme de crochets, des éléments de style que l’on a déjà vu sur d’autres modèles du Losange. Dans l’habitacle, on retrouve le système multimédia OpenR avec les larges écrans numériques disposés en forme de « L » couché comme dans le Scénic électrique. Le système d’infodivertissement développé avec Google dispose de nombreuses applications. La présentation, les assemblages et les matériaux employés par Renault sont de belle facture, en net progrès par rapport au Renault Kadjar que l’Austral remplace. Avec cette finition Iconic Esprit Alpine, la dotation est clairement haut de gamme avec des écrans numériques de 12 pouces pour l’instrumentation et l’infodivertissement, la climatisation auto bizone, le chargeur de smartphone à induction, la navigation, le pare-brise chauffant comme le volant et les sièges avant qui sont à réglages électriques, le hayon motorisé, etc. Et l’on a droit également à une banquette coulissante à dossiers inclinables, ce qui peut s’avérer pratique. Quant à l’habitabilité, elle est bonne à l’arrière, en particulier pour la garde au toit et la largeur aux coudes, l’espace aux jambes est quant à lui, bon sans être extraordinaire. Le volume de coffre est intéressant et oscille entre 430 et 555 litres en fonction de la position de la banquette. Échappant au malus écologique, le prix du Renault Austral Full Hybrid est inférieur à celui du Renault E-Tech Electric de 2 680 €, ce qui permet de bénéficier d’un petit budget pour les pleins d’essence.

Le « contre-courant » à motorisation mild-hybrid 48V de chez Citroën : Citroën C5 Aircross Hybride 48V de 136 ch, boîte ë-DCS6, finition Max à 41 450 € (Malus CO2 : + 240 €)

Dans la gamme automobile du groupe Stellantis, on trouve le Citroën C5 Aircross. Ce modèle arrivé en 2018 a bénéficié d’un restylage en 2022, malgré son âge il tient bien son rang et se révèle un agréable compagnon de voyage. Le C5 Aircross reçoit depuis peu un bloc essence 1.2 PureTech de 130 ch associé à un système mild-hybrid 48V. Le bloc 1.2 PureTech de 130 ch du C5 Aircross a été profondément remanié en s’équipant d’un turbo à géométrie variable, d’un fonctionnement selon le cycle Miller, d’une injection directe plus performante et surtout d’une chaîne de distribution en lieu et place de la courroie qui a souvent contribué au manque de fiabilité des anciens moteurs PureTech. La boîte ë-DCS6 (elle remplace l’EAT8) est également toute nouvelle, elle est à double embrayage et intègre un moteur électrique de 28 ch, la puissance cumulée étant de 136 ch avec un couple de 230 Nm. Cette hybridation légère permet à bas régime le fonctionnement en tout électrique en ville (on peut atteindre 50 % d’utilisation électrique en usage urbain). La consommation s’établissant sur un parcours mixte à 6,9 litres aux 100 kilomètres, ce qui n’est pas un exploit, mais qui permet d’espacer les passages à la pompe.

Ces 136 ch sous le capot ne font pas du Citroën C5 Aircross un modèle sportif (0 à 100 km/h en 10,2 secondes), mais avec lui on privilégiera le bien-être des occupants en étant le plus calme possible au volant. On profitera alors du confort de ce modèle qui soigne ses passagers avec un amortissement digne d’une limousine. Et l’on mettra ainsi de côté la direction un peu trop assistée et les mouvements de caisse lorsqu’on le brusque. Ce qui est bien avec ce modèle qui est par ailleurs très bien équipé avec cette finition haut de gamme Max aux multiples aides à la conduite, ce sont ses aspects pratiques. Outre le fait que la présentation du tableau de bord est moderne (avec un système multimédia rénové) et la finition correcte, il y a de multiples espaces de rangement à bord et la modularité est proche de celle d’un monospace. En effet, les passagers arrière ont droit à des sièges individuels et coulissants, ils ont de l’espace pour leurs jambes et les sièges étant coulissants, on peut faire varier le volume de coffre qui peut passer de 520 litres à 780 litres. Proposé à 41 450 € sur le catalogue du constructeur et à 39 800 € sur le site internet de la marque, ce modèle permettra de faire une belle économie par rapport au Renault Scénic E-Tech Electric.

Le « contre-courant » à motorisation essence sans hybridation : Skoda Karoq 1.5 TSI 150 ch DSG, finition Sportline à 42 800 € (Malus CO2 : 983 €)

Le Skoda Karoq est un petit SUV compact de 4,39 m de long et pourtant on ne sent pas à l’étroit dans ce modèle qui dispose par ailleurs d’un volume de coffre intéressant de 521 litres. Il est en revanche dommage que le système Varioflex constitué de trois sièges indépendants et coulissants ne soit plus disponible sur la finition la plus haut de gamme Sportline (ce système est en option à 700 € avec la finition inférieure Ambition). Malgré tout, il y a de l’espace pour les occupants de la banquette arrière et surtout le Skoda Karoq, à l’image des autres modèles de la marque dispose de petits plus qui sont bien pratiques comme le parapluie sous le siège avant, l’accoudoir central à l’arrière avec porte-gobelets intégrés, ou la large console centrale avant avec de multiples espaces de rangement. Dans cette finition Sportline la plus élevée, on ne manque de rien avec plein d’équipements high-tech : commandes vocales, climatisation auto, nombreuses aides à la conduite, Digital Cockpit, projecteurs équipés du système Matrix, navigation…

Sous le capot de ce Skoda Karoq pas d’hybridation, mais un bloc quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch qui dispose d'un astucieux système de désactivation des cylindres, qui permet de ne rouler que sur deux cylindres lorsque l’on ne sollicite pas trop l’accélérateur (à vitesse stabilisée sur l’autoroute par exemple). Ainsi on a une consommation mixte relativement faible de 6,1 l/100 km selon la norme WLTP. Dans la vie de tous les jours, il faudra compter 1 litre de plus si l’on n’est pas trop le pied sur l’accélérateur. Ce moteur se montre vif et agréable même s’il est un peu bruyant dans les montées en régime. La boîte se montre réactive et douce lorsque l’on accélère, un peu moins réactive lors des rétrogradages. Le châssis équilibré, les trains roulants parfaitement guidés, la direction consistante permettent de se faire plaisir au volant. L’amortissement est correct et si l’on constate quelques percussions de suspension sur chaussée dégradée, le comportement est proche de celui d’une berline et les aides à la conduite, nombreuses, sont peu intrusives. Proposé à 42 800 € sur le catalogue du constructeur, ce modèle ne peut échapper un coquet malus CO2 de 983 €. Malgré tout, il est plus abordable qu’un véhicule électrique comme le Renault Scénic E-Tech.

Bilan Les constructeurs proposent encore des véhicules à moteur thermiques disposant de bonnes performances qui permettent de faire de longues distances sans passer trop souvent en station-service. Par rapport à un véhicule électrique comme le Renault Scénic E-Tech qui est limité en autonomie et qui nécessite de passer du temps en station de recharge, la solution thermique prévaut pour les gros rouleurs ou pour ceux qui n’ont pas la possibilité de recharger à domicile. C’est pour cela que nos alternatives Renault Austral Full Hybrid 200 ch, Citroën C5 Aircross Hybride 48V 136 ch et Skoda Karoq 1.5 TSI 150 ch ne manquent pas de charme

