EN BREF De 110 ch à 150 ch Traction ou 4x4 Dès 29 530 €

Skoda connaît quelques succès avec ses SUV. Si la meilleure vente de la marque demeure de loin l’Octavia, se suivent ensuite de très près le petit Kamiq et le moyen Karoq. Ce dernier, lancé en 2017, vient de bénéficier d’une actualisation de mi-carrière, légère comme nous allons le voir. Les modifications sont en effet d’abord d’ordre esthétique, puisque, même si cela ne se voit guère, la face avant est entièrement redessinée. Projecteurs (avec fonction Matrix Led sur certaines versions), calandre, feux d’appoint et bouclier sont nouveaux. A l’arrière, les éléments lumineux, là aussi, sont remaniés. Le béquet de hayon aussi, et avec les jantes redessinées, permet d’abaisser le Cx de 9 %, pour un total de 0.30, bon mais pas exceptionnel.

dailymotion Essai vidéo - Skoda Karoq (2022) : pratique et pas toc

Notre modèle d’essai, en 1.5 TSI DSG Style, arbore le nouvel orange apparu avec le restylage, qui lui va fort bien, ainsi que diverses options : sellerie cuir, toit ouvrant, clim trizone… Autant dire qu’il présente fort bien, profite de matériaux flatteurs ainsi que d’un bel assemblage. Rien à envier à Volkswagen ! La marque de Wolfsburg équipe ses modèles tels que le T-Roc d’une commande de boîte DSG électrique et de réglages de climatisation digitaux. Autant d’éléments indisponibles sur le Karoq… Tant mieux !

Dans l’habitacle, l’écran central renouvelle son système d’exploitation pour plus de rapidité d’exécution, et le volant, désormais orné de commandes chromées, ne compte plus que deux branches. Derrière, les instruments, revus, font appel à un dispositif digital et configurable à souhait, un peu trop même… Des revêtements inédits sont installés, faisant la part belle aux matériaux recyclés. Le combiné configurable 10.25 pouces en met plein la vue, mais on tâtonne avant de trouver la bonne disposition des informations. Mieux vaut un dispositif bien réglé que bien réglable !

Comme sur l’ancien, le nouveau Karoq se signale par sa modularité soignée. Ainsi, la banquette arrière VarioFlex voit ses trois parties coulisser et s’incliner indépendamment les unes des autres mais aussi carrément s’ôter. Le coffre varie ainsi de 521 l à 1 810 l quand on a tout retiré, ce qui est important, alors que banquette repliée, le volume maxi s’établit à 1 605 l, une bonne valeur. Malheureusement, cet équipement n’est de série que sur la Style.

En revanche, l’habitabilité se révèle appréciable, y compris à l’arrière, alors qu’à l’avant, on est initialement un peu déconcerté par la position du volant, un peu incliné en avant. On s’y fait très vite, et se trouve bien installé dans un siège adéquatement étudié.