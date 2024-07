Acheter son camping-car ou son fourgon neuf : c'est peut-être le bon moment

C’est frappant. Il suffit de se promener en périphérie des grandes villes pour découvrir, sur des centaines de mètres carrés, des accumulations de maisons roulantes, généralement blanches et bien rangées. Ce sont des concessions de camping-cars et de fourgons, qui, ces temps-ci, font face à un sérieux problème : un surstock difficile à résorber.

Mais que c'est-il passé au royaume de la vanlife tant à la mode ? Une simple question d’offre et de demande qui, depuis quelques mois s’est inversée. Mais remontons (un peu) dans le temps. À la sortie de la pandémie de 2020 et 2021, c’est la folie. Les Français en particulier et les Européens en général ont été subitement, et assez logiquement, pris d’une frénésie d’ailleurs et d’un besoin compréhensible de grand air.

Des délais de livraison d'un an et demi

Les clients se précipitent vers les concessionnaires qui, logiquement, se tournent vers les fabricants. De Pilote à Trigano, ces entreprises mettent les bouchées doubles pour livrer leurs revendeurs. Un afflux de demandes, à laquelle se rajoute une pénurie de composants électroniques, qui allongent les délais pour atteindre parfois un an et demi. Alors qu’en 2022 les commandes sont enfin satisfaites, les usines continuent de tourner, et les prix continuent d’augmenter, surtout pour les fourgons aménagés, de plus en plus demandés. Ces vans ont enregistré des hausses de 30% en moyenne.

Résultat : les clients qui n’ont pas encore comblé leurs rêves d’évasion, et de richesse, se tournent plus souvent qu'avant vers les modèles d’occasion et, depuis le début 2024, les ventes du neuf stagnent alors que les modèles s’entassent sur des hectares dans les concessions. Et pour rajouter au marasme des professionnels, les constructeurs qui, au départ, se sont contentés de livrer leurs porteurs aux aménageurs, sont eux aussi entrés dans la danse flairant le bon filon. Comme Renault et son SpaceNomad fabriqué par Pilote, Ford et son Transit Nugget, Mercedes et son Marco Polo, Citroën et son Holliday ou Volkswagen et ses California et Grand California.

Des remises et des options gratuites

Le marché n’étant pas extensible à l’infini, ce que nombre de spécialistes s’imaginaient, et le prix du neuf oscillant entre 60 000 et 100 000 euros, les modèles neufs s’entassent aujourd’hui sur des hectares à l’abord des zones commerciales. Et un stock coûte très cher à un concessionnaire.

Du coup, c’est peut-être le bon moment pour s’offrir un fourgon ou un camping-car neuf sur stock.

Car les vendeurs sont plus enclins qu’avant à consentir une bonne remise ou quelques options gratuites. Et surtout, étant donné la raréfaction des modèles d’occasions, et comme ce qui est rare est forcément plus cher, les prix du neuf et de l’occasion récente ont une furieuse tendance à se rapprocher. Et à prix équivalent, mieux vaut évidemment s’offrir du neuf. Surtout s’il est disponible immédiatement et que l'on peut partir directement en vacances à bord de son fourgon rutilant.