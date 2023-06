Air France fait appel à Porsche pour ses navettes

Le tournoi du Grand Chelem Roland Garros « roule » en Renault après 38 ans de partenariat avec Peugeot, et le festival de Cannes a fait appel à Renault pendant près de 40 ans pour transporter les plus grandes stars du cinéma. C’est une habitude, les grandes firmes tricolores ou les événements d’importance s’unissent avec les marques automobiles françaises.

Seulement, les temps changent puisque BMW a repris le flambeau sur la croisette et Air France a également choisi une marque allemande. Depuis le 1er juin, la compagnie propose à ses clients « La Première » des Porsche pour leurs trajets en aéroports. Au total, 29 Cayenne hybrides arborant le logo Air France sont à disposition. Ils sont répartis entre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Nice-Côte d’Azur et « fonctionnent essentiellement en mode électrique ».

Un Peugeot 3008, un Renault Austral ou encore plus « premium », un DS 7 Crossback E-Tense bénéficiant d’une chaîne de traction hybride rechargeable aurait parfaitement pu remplir cette mission. Contactée par nos soins sur le choix de ces véhicules, la compagnie indique seulement qu’« après un appel d’offres auprès de différents constructeurs automobiles européens, Air France a fait le choix de retenir Porsche notamment pour sa capacité à fournir un nombre important de véhicules très haut de gamme. » Auparavant, elle proposait ce service en partenariat avec Hertz.

De son côté, DS n’est pas plus loquace : « Nous ne communiquons pas sur toutes les sollicitations que nous recevons, mais plutôt sur les collaborations collectives ».

Air France prochainement en Rafale ?

Pour un prochain partenariat, Air France pourrait faire appel à Renault avec son Rafale, le nouveau haut de gamme de la marque, dont le nom est en parfaite adéquation. De plus, il adopte une inédite mécanique hybride rechargeable forte de 300 ch. Électrique et rapide, ce serait le moyen de locomotion idéal pour les clients.

Un mariage entre la compagnie telle qu’Air France et le haut de gamme français DS aurait été plus que logique. La compagnie allemande Lufthansa choisira-t-elle des DS 7 Crossback E-Tense pour véhiculer ses clients ? Rien n’est moins sûr…